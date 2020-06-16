Австралийская киноактриса Эмбер Херд теряет своих лучших работников – четыре адвоката отказались дальше защищать ее по делу об обвинениях в насилии бывшего мужа Джонни Деппа. Смельчаками стали Роберта Каплан, Джон Квинн, Джули Финк и Дэвид Брук.

Известно, что после скандального развода Эмбер Херд и Джонни Деппа конфликт не был исчерпан, ведь Херд обвиняла актера в домашнем насилии и предоставляла различные доказательства в своей правоте. Но Депп в свою очередь решил не молчать и подал встречный иск, обвиняя Херд в клевете. Если правоту актера докажут, то Херд может грозить реальный тюремный срок. Поэтому дело Херд решили оставить четверо адвокатов из ее команды, сообщает The Blast.

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И пока стороны продолжают готовиться к борьбе в суде, адвокат Элейн Бредехофт экстренно взял на себя дело Херд. Сами же представители Эмбер объяснили, что такое изменение в команде актрисы было вызвано дорогой логистикой во время пандемии.

Мы верим Эмбер и верим в нее. Гордимся быть ее адвокатами. В странных и неожиданных обстоятельствах, с которыми столкнулся мир из-за пандемии, когда путешествия и логистика стали дороже, мы понимаем решение передать дело местному судебному адвокату, находящемуся в Вирджинии,

– говорится в заявлении Kaplan Hecker & Fink LL.

Такие неожиданные подробности в защите стороны Херд уже прокомментировали адвокаты Деппа. По их мнению, адвокаты отказались от дела из-за неправдоподобности заявлений актрисы.

"В течение многих лет движение Times Up (женское движение в Голливуде, возникшее на фоне секс-скандала с Харви Вайнштейном, – LifeStyle 24) и другие присоединялись к мистификациям Эмбер Херд против Джонни Деппа. Адвокаты мисс Херд, одна из которых была соучредителем Фонда правовой защиты Times Up (Роберта Каплан, – LifeStyle 24), теперь, пожалуй, открещивается от ее мошенничеств. Мы намерены выяснить, почему так произошло", – говорится в заявлении адвоката Деппа Адама Волдмана.