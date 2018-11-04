Чьих комментариев всего ожидает Ivan NAVI на Нацотборе Евровидение-2019: неожиданные данные

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Ivan NAVI выступит на Нацотборе Евровидение-2019
Ivan NAVI выступит на Нацотборе Евровидение-2019 / Пресс-служба

До объявления всех финалистов нацотбора Евровидения-2019 остались считанные дни. Ivan NAVI, который поборется за возможность представлять Украину на международном конкурсе, откровенно признался, что ждет комментариев звездных судей, в частности, строгого Андрея Данилко.

Как известно, 16 февраля в Украине состоится грандиозное шоу – Нацотбор на Евровидение-2019. Второй полуфинал откроет талантливый и харизматичный певец Ivan NAVI с песней All For The Love. Но пока до шоу остались считанные дни журналистам LifeStyle 24 удалось узнать немало деталей об артисте.

Читайте полное интервью: Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями

Больше всего украинцев интересовал вопрос, почему популярный Ivan NAVI решил побороться за место в Евровидении-2019. По словам певца, чувственная и ритмическая композиция All For The Love стимулировала его подать заявку на шоу. Кроме этого, она содержит особый подтекст – показать людям, что счастье есть даже в обычных вещах.

Как только понял, что есть трек, в который я верю, близкий по духу для этого конкурса, прислал заявку... All For The Love – о любви ко всему, что тебя окружает. Очень важно среди рутины находить что-то, что тебя окрыляет, вдохновляет, научиться замечать прекрасное даже в серых буднях,
– рассказал Ivan NAVI.

С песней артист готов идти к победе в Нацотборе. При этом Ivan NAVI признался, что его совсем не пугают острые комментарии звездного жюри, а наоборот – интересно услышать конструктивную критику. Певец добавил, что мнение Андрея Данилко, который в 2017 году отличился скандальными репликами, для него особенно важно.

"Очень жду комментариев музыкального жюри Я абсолютно адекватно отношусь к критике, если она профессиональная. Особенно хочу услышать оценку Андрея Данилко, он часто очень остро, но четко по полочкам раскладывает свои впечатления и аргументы. Если Джамала оценивает больше вокал, а Евгений Филатов – музыкальную составляющую песни, то комментарии Андрея Данилко более объемные. Он говорит одновременно и об общем впечатлении, и обращает внимание на многие детали", – отметил Ivan NAVI.

Артист убежден, что Евровидение – это "одна из ступеней для роста артиста, не больше". После шоу Ivan NAVI планирует продолжить работу над новым альбомом и планирует международное турне.

Нацотбор к Евровидению-2019: слушайте песню Ivan NAVI – All For The Love

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Теги: Новости Украины LifeStyle Евровидение 2019 Музыка
Источник: 24 Канал
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