Чьих комментариев всего ожидает Ivan NAVI на Нацотборе Евровидение-2019: неожиданные данные

До объявления всех финалистов нацотбора Евровидения-2019 остались считанные дни. Ivan NAVI, который поборется за возможность представлять Украину на международном конкурсе, откровенно признался, что ждет комментариев звездных судей, в частности, строгого Андрея Данилко.

Как известно, 16 февраля в Украине состоится грандиозное шоу – Нацотбор на Евровидение-2019. Второй полуфинал откроет талантливый и харизматичный певец Ivan NAVI с песней All For The Love. Но пока до шоу остались считанные дни журналистам LifeStyle 24 удалось узнать немало деталей об артисте.

Больше всего украинцев интересовал вопрос, почему популярный Ivan NAVI решил побороться за место в Евровидении-2019. По словам певца, чувственная и ритмическая композиция All For The Love стимулировала его подать заявку на шоу. Кроме этого, она содержит особый подтекст – показать людям, что счастье есть даже в обычных вещах.

Как только понял, что есть трек, в который я верю, близкий по духу для этого конкурса, прислал заявку... All For The Love – о любви ко всему, что тебя окружает. Очень важно среди рутины находить что-то, что тебя окрыляет, вдохновляет, научиться замечать прекрасное даже в серых буднях,

– рассказал Ivan NAVI.

С песней артист готов идти к победе в Нацотборе. При этом Ivan NAVI признался, что его совсем не пугают острые комментарии звездного жюри, а наоборот – интересно услышать конструктивную критику. Певец добавил, что мнение Андрея Данилко, который в 2017 году отличился скандальными репликами, для него особенно важно.

"Очень жду комментариев музыкального жюри Я абсолютно адекватно отношусь к критике, если она профессиональная. Особенно хочу услышать оценку Андрея Данилко, он часто очень остро, но четко по полочкам раскладывает свои впечатления и аргументы. Если Джамала оценивает больше вокал, а Евгений Филатов – музыкальную составляющую песни, то комментарии Андрея Данилко более объемные. Он говорит одновременно и об общем впечатлении, и обращает внимание на многие детали", – отметил Ivan NAVI.

Артист убежден, что Евровидение – это "одна из ступеней для роста артиста, не больше". После шоу Ivan NAVI планирует продолжить работу над новым альбомом и планирует международное турне.

Нацотбор к Евровидению-2019: слушайте песню Ivan NAVI – All For The Love