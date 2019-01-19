Чикаго в стране чудес: Ким Кардашян устроила тематическую вечеринку по случаю дня рождения дочки

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Ким Кардашян с дочкой Чикаго
Ким Кардашян с дочкой Чикаго / Instagram/ @kimkardashian

Самой младшей дочери мировой знаменитости Ким Кардашян исполнился один год на прошлых выходных. По случаю первого дня рождения Чикаго, звездная мама устроила роскошную вечеринку в стиле сказки "Алиса в стране чудес".

Роскошная вечеринка по случаю первого дня рождения дочери Ким Кардашян и Канье Уэста состоялась в их особняке в Хидден-Хиллс, в Калифорнии.

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Над праздником, как всегда, работали лучшие декораторы, а торт для именинницы пекли талантливые кондитеры. Многоэтажный десерт и другие сладости также соответствовали тематике вечеринки. Печенье на столах было с рисунками игральных карт, часов и других деталей.

Вход на территорию, где происходило действо, декораторы сделали в виде отверстия под ключ, созданного из зелени и красных роз.

На вечеринку 1-летней дочери Ким Кардашян были приглашены их близкие, среди которых Хлои Кардашян, Кортни Кардашян, Джон Ледженд с женой Крис Тайген и детьми и многие другие. Конечно же, праздник не состоялся без аниматора в образе Алисы, Шляпника, Красной Королевы и других героев из сказки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen)

 

Теги: Мода LifeStyle Ким Кардашян Канье Вест Звездные мамы
Источник: 24 канал
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