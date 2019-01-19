Чикаго в стране чудес: Ким Кардашян устроила тематическую вечеринку по случаю дня рождения дочки
Самой младшей дочери мировой знаменитости Ким Кардашян исполнился один год на прошлых выходных. По случаю первого дня рождения Чикаго, звездная мама устроила роскошную вечеринку в стиле сказки "Алиса в стране чудес".
Роскошная вечеринка по случаю первого дня рождения дочери Ким Кардашян и Канье Уэста состоялась в их особняке в Хидден-Хиллс, в Калифорнии.
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Над праздником, как всегда, работали лучшие декораторы, а торт для именинницы пекли талантливые кондитеры. Многоэтажный десерт и другие сладости также соответствовали тематике вечеринки. Печенье на столах было с рисунками игральных карт, часов и других деталей.
Вход на территорию, где происходило действо, декораторы сделали в виде отверстия под ключ, созданного из зелени и красных роз.
На вечеринку 1-летней дочери Ким Кардашян были приглашены их близкие, среди которых Хлои Кардашян, Кортни Кардашян, Джон Ледженд с женой Крис Тайген и детьми и многие другие. Конечно же, праздник не состоялся без аниматора в образе Алисы, Шляпника, Красной Королевы и других героев из сказки.