Чистая красота: Белла Хадид украсила первую обложку греческого Vogue

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Белла Хадид
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Супермодель Белла Хадид снялась для обложки первого выпуска греческого Vogue после 7 лет отсутствия журнала на модном рынке. Возглавила глянец 29-летняя гречанка Талия Карафиллиду, которая стала самым молодым главным редактором печатного Vogue за всю историю издания.

30 марта в Афинах прогремела вечеринка в честь перезапуска греческого Vogue. А уже первые снимки с фотосессии для греческого глянца Белла опубликовала на своей странице в Instagram.

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Супермодель снялась в компании древнегреческих статуй в роскошных одеждах. Так, Хадид позировала в объективе испанского фотографа Тксемма Эсте, а образы готовил стилист Даниэле Аньелли.

белла хадід
Белла Хадид / Vogue Greece

Как рассказал директор отдела моды Vogue Greece Николас Георгиу, в новом глянцевом журнале они планируют показывать разные типы красоты, поддерживать местные таланты и стать катализатором развития модной индустрии в Греции.

белла хадід
Белла Хадид / Vogue Greece

белла хадід
Белла Хадид / Vogue Greece
 

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Теги: LifeStyle Мода Белла Хадид
Источник: LifeStyle 24
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