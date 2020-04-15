Чистый четверг 2020: что можно и нельзя делать в этот день

В 2020 году Чистый четверг приходится на 16 апреля. Это особый день для православных христиан, ведь с этим праздником связано множество обычаев и традиций.

Так, традиционно христиане в Чистый четверг готовят свои дома к приходу Пасхи. В этот день рекомендовано убрать каждый уголок своего дома. Обязательно надо помыть окна, пол, лестницу и вымести всю грязь.

К слову Чистый четверг 2020: история и дата праздника в Украине

Чистым четвергом этот день начал называться после того, как Иисус пригласил своих учеников на Тайную вечерю и омыл им ноги. В этот же вечер он отметил, что кто-то из его учеников предаст его. Пророчество Иисуса исполнилось: за 30 рублей его продал Иуда.



Чистый четверг 2020

Пасхальный четверг входит в "Большое трехдневие", который состоит из Чистого четверга, Страстной пятницы и Пасхальной субботы.

Что можно делать в Чистый четверг

1. В Чистый четверг надо обязательно помыть свое тело. Считается, что вода в этот день обладает целебными свойствами. Умываясь нужно проговаривать такие слова: "Смываю с себя то, что на меня напустили, Чистым четвергом снимаю это".

2. Если девушка не может выйти замуж, то во время уборки дома нужно шепотом сказать так: "Какой светлый и красивый Чистый четверг, так и я буду для всех прекрасной".

3. Чтобы избавиться от ссор в семье, берут хлеб, проговаривая: "Солю, солю, посыпаю. Счастье в дом возвращаю".

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Что нельзя делать в Чистый четверг

1. Нельзя готовить пасхальные блюда до уборки. Сначала нужно полностью убрать дом, и только тогда приступать к выпечке куличей или приготовления пасхальных яиц.

​2. Оставлять немытую посуду до следующего дня нельзя, надо все перемыть вечером, чтобы заснуть в чистом доме.

3. После генеральной уборки в Чистый четверг можно не убирать мусор до самой Пасхи, поскольку можно "насыпать сор в глаза Христу, который лежит в гробу".

4. Нельзя в этот день ничего давать из дома. Также не рекомендуется занимать деньги, ведь можете из дома отдать успех и благополучие.

5. В Чистый четверг нельзя ни с кем ссориться и ни на кого не обижаться. В этот день должен быть чистым не только ваш дом, но и ваши помыслы.

Приметы в Чистый четверг

– Если во время уборки переставить в доме мебель, то можно избавиться от финансовых проблем.

– Подстричь свои волосы – очистить грехи. Поэтому, если у вас есть такая возможность, можете немного укоротить кончики волос.

– Если во время уборки найдете потерянную вещь – совсем скоро можете ожидать успеха.

– Хорошая, солнечная погода в Чистый четверг предполагает до конца весны теплую погоду. Если же в этот день будет идти дождь – холод продержится до лета.