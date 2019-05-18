Chopard Love Night: яркие выходы знаменитостей на вечеринке в Каннах
Ювелирный бренд Chopard после премьеры фильма Педро Альмодовара "Боль и слава" в рамках 72-го Каннского кинофестиваля организовал закрытую вечеринку Chopard Love Night. Кто из звезд стал гостями мероприятия – читайте в материале LifeStyle 24.
Так, на вечеринке в объективах папарацци засветились актриса Эмбер Хёрд в роскошном платье вишневого цвета с высокими сапогами. Наиболее яркое платье цвета фуксии от Vivienne Westwood выбрала Эль Фанинг, образ которой напомнил тот, как выглядела Золушка.
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Также были замечены Приянка Чопра в стиле русалочки и ее муж Ник Джонас, Джулианна Мур, Ева Герцигова, Дита фон Тиз, Гулар и другие.
Добавим, Каннский кинофестиваль 2019 проходит с 14 мая и будет принимать звездных гостей до 25 мая.
Эмбер Хёрд / Getty Images
Эль Фанинг / Getty Images
Петра Немцова / Getty Images
Дита фон Тиз / Getty Images
Приянка Чопра / Getty Images
Изабель Гулар / Getty Images