Chopard Love Night: яркие выходы знаменитостей на вечеринке в Каннах

Ювелирный бренд Chopard после премьеры фильма Педро Альмодовара "Боль и слава" в рамках 72-го Каннского кинофестиваля организовал закрытую вечеринку Chopard Love Night. Кто из звезд стал гостями мероприятия – читайте в материале LifeStyle 24.

Так, на вечеринке в объективах папарацци засветились актриса Эмбер Хёрд в роскошном платье вишневого цвета с высокими сапогами. Наиболее яркое платье цвета фуксии от Vivienne Westwood выбрала Эль Фанинг, образ которой напомнил тот, как выглядела Золушка.

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Также были замечены Приянка Чопра в стиле русалочки и ее муж Ник Джонас, Джулианна Мур, Ева Герцигова, Дита фон Тиз, Гулар и другие.

Добавим, Каннский кинофестиваль 2019 проходит с 14 мая и будет принимать звездных гостей до 25 мая.



Эмбер Хёрд​ / Getty Images



Эль Фанинг / Getty Images



Петра Немцова / Getty Images



Дита фон Тиз / Getty Images



Приянка Чопра / Getty Images



Изабель Гулар / Getty Images