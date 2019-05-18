Chopard Love Night: яркие выходы знаменитостей на вечеринке в Каннах

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Петра Немцова
Петра Немцова / www.gettyimages.com

Ювелирный бренд Chopard после премьеры фильма Педро Альмодовара "Боль и слава" в рамках 72-го Каннского кинофестиваля организовал закрытую вечеринку Chopard Love Night. Кто из звезд стал гостями мероприятия – читайте в материале LifeStyle 24.

Так, на вечеринке в объективах папарацци засветились актриса Эмбер Хёрд в роскошном платье вишневого цвета с высокими сапогами. Наиболее яркое платье цвета фуксии от Vivienne Westwood выбрала Эль Фанинг, образ которой напомнил тот, как выглядела Золушка.

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Также были замечены Приянка Чопра в стиле русалочки и ее муж Ник Джонас, Джулианна Мур, Ева Герцигова, Дита фон Тиз, Гулар и другие.

Добавим, Каннский кинофестиваль 2019 проходит с 14 мая и будет принимать звездных гостей до 25 мая.

ембер хьорд
Эмбер Хёрд​ / Getty Images

Ель Фанінг
Эль Фанинг / Getty Images

Петра Немцова
Петра Немцова / Getty Images

Діта фон Тіз /
Дита фон Тиз / Getty Images

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Getty Images

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Getty Images

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Теги: Мода LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Эмбер Херд Каннский кинофестиваль
Источник: LifeStyle 24
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