4 июля Венгрия разрешила транзит украинцам по своей территории в двух пунктах пропуска. С конца июня на границе с Венгрией открылись еще четыре пункта пропуска. Какие основные требования относительно транзита действуют для украинцев – читайте далее.

Ранее венгерская сторона сообщала, что пропускает через границу пассажиров без необходимости проходить карантин, однако уже с 15 июля венгерская власть вводит более жесткие ограничения на границах. Теперь граждан из списка "красной зоны" в страну пускать не будут. В этом списке оказалась и Украина, которая до сих пор находится в "красной зоне".

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От ограничений освобождены транзитные путешественники, работники транспортной отрасли и деловые люди, которые едут в командировку, хотя их состояние здоровья также будут проверять.

Отдыхающим, которые путешествуют в Хорватию транзитом через Венгрию, нужно обратить внимание на важную деталь. Отныне украинцы, которые решили отправиться на отдых в Хорватию, должны сделать обязательный тест на COVID-19 или пройти 14-дневную самоизоляцию. Новые правила для украинцев начали действовать с 11 июля.

При пересечении границы Хорватии должно пройти не больше 48 часов с момента забора. Поэтому его нужно сделать перед автотранзитом через Венгрию, говорится на странице Кристины Шкулы в фейсбуке, основательницы туристического агентства Best Travels.

Те, кто едут в Хорватию на автомобиле, соответствующий тест на коронавирус могут сделать в Ужгороде.

Граждане Украины могут въезжать на территорию Венгрии с целью транзита при условии, если:

При въезде на территорию Венгрии граждане документально подтверждают свой транзит в третью страну. Для въезда в страну достаточно показать напечатанное бронирование номера в официальном отеле или гостевом доме на территории Хорватии;

Лицо соответствует всем требованиям для въезда, определенным Шенгенским кодексом о границах;

Предоставить согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

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При въезде на территорию Венгрии работникам пограничной службы нужно показать такие документы на границе:

– биометрический паспорт (или визу);

– медицинскую страховку, которая действует на территории Европы;

– финансовое обеспечение (наличные, банковская выписка и т. п);

– документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения (бронирование отеля).

– страхование авто (зеленая карта).

Условия транзита в Венгрии для украинцев

Для транзита из Украины открыт пункт пропуска Чоп – Захонь и ПП Лужанка в Берегово.

При транзите не разрешается покидать предназначенные для него дороги. Заправка авто и парковка должны быть только в четко указанных местах.

Отклонение от маршрута или остановка в других местах отдыха и на заправках наказывается штрафом от 100 евро. Соблюдение правил контролирует полиция и вооруженные силы Венгрии.

Маршрут транзита через Венгрию: карта

Обратите внимание, в Венгрии скоростные автомагистрали платные. О начале платной дороги водителя заранее информируют специальные таблички. Стоимость проезда легкового автомобиля в Венгрии в месяц составляет примерно 18 евро.

Купить специальную виньетку можно онлайн, на АЗС или в венгерских магазинах. Чтобы купить виньетку, надо предъявить документы на автомобиль и деньги (форинты). Также ее можно приобрести онлайн по ссылке.

Очереди на украинских границах можно отслеживать на официальных онлайн-сервисах Украины и Венгрии:

– Время ожидания в пунктах пропуска – смотрите по ссылке.

– Вебкамеры на КПП – смотрите по ссылке.

– Карта загруженности КПП на границах Украины – смотрите по ссылке.

На венгерских автобанах вы можете найти удобные места для отдыха. Они размещены каждые 20 – 30 км, а также есть возле каждой заправки. Перед ними, сначала на расстоянии 1 км, затем 500 м стоит соответствующий знак.



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