Накануне праздника Дня отца дети задумываются над подарками для своих дорогих. Лучший подарок для пап – это наше внимание и забота.

Важно, чтобы подарок был подобран с душой. Если он уместен, то вещь станет незаменимой. Подумайте над тем, чего не хватает вашим папам, и сделайте им настоящий праздник. Подарок может быть связан с хобби вашего отца, сообщает 24 канал.

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К примеру, это может быть портмоне, визитница или зажигалка. Если ваш папа увлекается спортом – мяч, гантели и кроссовки непременно ему понравятся. В качестве подарка вы можете выбрать компьютерную мышку, коврик, а для веселого досуга купить настольную игру.

Чтобы не оставить отца без подарков, редакция LifeStyle 24 собрала подборку самых интересных, которые подойдут под любой вкус и увлечение дорогого вам человека. Даже маленькая и простая вещь будет очень приятной для вашего близкого человека, ведь главное – это забота и внимание.



Выберите отцу красивый подарок

Наборы для пикника и гриля

С наступлением лета семейные отдыхи становятся как никогда кстати. Набор для пикника и гриля – незаменимая вещь для комфортного отдыха. Выезжая с друзьями на природу, вашему отцу обязательно пригодится набор для пикника, в котором есть все необходимое для отличного отдыха на свежем воздухе.

Наушники

Если ваш отец ярый меломан – порадуйте его наушниками. Даже бюджетные устройства могут придать качественный звук. Удобные и стильные аксессуары всегда в моде, а потому они ему точно понравятся. Беспроводные технологии вышли на новый уровень, поэтому именно Bluetooth-наушники стали очень популярными. На рынке существует множество предложений по разным ценам, поэтому выбрать точно будет из чего.

Павербанк

Портативная батарея для отца – один из важнейших аксессуаров в современном мире. Компактный внутренний аккумулятор поможет зарядить смартфон в любой ситуации. Павербанк можно всегда с собой носить, ведь он легкий и не занимает много места.

Книги

Дарить книги – это всегда замечательная идея, а если вы знаете предпочтения своего отца, то ему сделать удачный сюрприз будет вдвое легче. В магазине вам любезно помогут с жанром и литературным направлением купить удачное чтиво для папы.



Не забудьте 21 июня поздравить папу с праздником

Сертификат в барбершоп

Барбершоп – это исключительно мужская парикмахерская. Тем и отличается барбершоп от простого салона – там все мастера только мужского пола, клиенты – тоже.

Также хорошим подарком будет косметический набор по уходу за бородой и усами. Это воски и бальзамы, которые сделают образ вашего отца по-настоящему стильным.

Одежда

Если вы знаете размер одежды вашего отца, то можете смело покупать стильную летнюю футболку или элегантную рубашку. Вариантов множество, стоит лишь подумать, чего не хватает в гардеробе вашего папы.

Рюкзак

Еще одним отличным вариантом подарка может быть рюкзак. Эта вещь является очень практичной и полезной, поэтому точно пригодится отцу. В магазинах ассортимент рюкзаков очень большой, поэтому консультанты с радостью помогут вам выбрать то, что больше всего понравится вашему отцу.

Набор для бритья

Набор по уходу за бородой и усами – это неотъемлемая вещь, если ваш отец собственник бороды или только планирует ее отращивать. Именно ухоженная борода и аккуратные усы придадут вашему папе мужества и решимости.

Сладости или фрукты

Ну и ни один праздник не обойдется без сладостей. Поэтому выбирайте конфеты или торт и бегите дарить папе радость и счастье. Если же ваш отец не любит сладости – сделайте ставку на фрукты.