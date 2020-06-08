Уже совсем немного и украинцы смогут путешествовать за границу. Турция откроет авиасообщение с Украиной с 15 июня. 24 канал сделал подборку живописных мест, которые стоит посетить.

Турция живет за счет туристов, поэтому пандемия очень сильно ударила по бюджету страны. Поэтому уже с 10 июня страна восстановит авиасообщение со своими соседями: Болгарией, Катаром, Грецией и Бахрейном. А уже с 15 июня – украинские туристы смогут посетить Турцию, отмечает 24 канал.

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Остров Кекова

Остров Кекова или, как его иначе называют, Каравола расположен в Средиземном море недалеко от города Каш. Общая площадь острова 4,5 квадратных километров.

Туристы, как правило, приезжают к нему на один день.



Остров Кекова / Фото: tonkosti.ru

Город Эфес

Древний город Эфес расположен на западном побережье Малой Азии. Своей славой Эфес обязан местному культу восточной богини плодородия – Артемиде.

Этот город является крупнейшим в Восточном Средиземноморье археологическим комплексом, поэтому сейчас это музей под открытым небом.



Город Эфес / Фото: awesomeworld.ru

Памуккале

Курорт в Турции, который расположен в 250 километрах от Анталии – Памуккале. Здесь действуют горячие источники, содержащие окись кальция. Вода из термальных источников обогащена кальцием настолько, что образовала белые окаменевшие каскады, террасы и маленькие бассейны.

В Памуккале входят 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 градусов по Цельсию.



Памуккале / Фото: experience.tripster.ru

Голубиная долина

Голубиная долина растянулась на несколько километров между Герьоме и Ухмисаром. Долина полна старинных церквей с византийскими фресками.

Голубятни или колумбарии Каппадокии начали создаваться в конце 19 века и их можно увидеть в каждой долине.



Голубиная долина / Фото: margaritka

Озеро Ван

Озеро Ван – это самое большое озеро Турции, расположенное на Армянском нагорье, а в мире является четвертым по величине непересыхающим бессточным озером.

Этот естественный водоем расположен высоко в горах на высоте 1648 метров над уровнем моря. Образовалось озеро Ван миллионы лет назад в кратере потухшего вулкана.



Озеро Ван в Турции / Фото: procol-harum.livejournal.com

Собор Святой Софии в Стамбуле

Собор Святой Софии – один из выдающихся и самых величественных памятников византийской архитектуры. Высота собора – 55 метров.

Собор Святой Софии считается символом современного Стамбула, и работает как музей.



Собор Святой Софии​ / Фото: religionpravda.com.ua