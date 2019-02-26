Что будет с деньгами за отправленные смс во время Нацотбора на Евровидение: комментарий СТБ

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Участники Нацотбора на Евровидение-2019
Участники Нацотбора на Евровидение-2019 / Instagram / @eurovision.ua

В Украине прошел Национальный отбор на песенный конкурс Евровидение-2019, который запомнился многочисленными скандалами. Один из них связан с певицей MARUV, которая победила в финале, однако не подписала договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НСТУ) и не поедет представлять Украину на конкурсе в Израиле.

Телеканал СТБ опубликовал официальный комментарий относительно отбора на Евровидение-2019, в котором прокомментировал отбор на конкурс, а также объяснил, что произойдет с деньгами за отправленные смс во время Нацотбора.

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Певица MARUV победила в конкурсе, благодаря многочисленным поклонникам, которые голосовали за нее во время прямого эфира. Зрители могли отправить свой голос в поддержку одного из артистов двумя способами: смс на номер 7766, или с помощью мобильного приложения "Teleportal".

Так, одно сообщение на номер стоило в целом 0,94 грн, а для оператора "ТриМоб" – 0,25 грн. Добавим, что с зарегистрированных пользователей мобильного приложения "Teleportal" плата не взималась.

В прямом эфире перед объявлением результатов финала Сергей Притула сообщил, что более 167 500 уникальных пользователей проголосовало за шестерку финалистов. Если предположить, что эти зрители голосовали платными смс по 0,97 получится сумма более 167 тысяч гривен – это только за финал, который прошел 23 февраля (ранее – 9 и 16 февраля – поклонники артистов также голосовали на двух полуфиналах Нацотбора).

Телеканал СТБ заявил, что готов подсчитать средства, потраченные в финале зрителями на смс-голосования и направить их на благотворительность.


Как зрители могли голосовать за любимцев на Нацотборе на Евровидение / Скриншот


Как зрители могли голосовать за любимцев на Нацотборе на Евровидение / Скриншот

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Теги: LifeStyle MARUV Евровидение 2019 Новости LifeStyle Музыка Евровидение
Источник: LifeStyle 24
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