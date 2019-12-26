Что читать: лучшие книги 2019 года по версии украинского ПЕН-клуба

Представители международной неправительственной организации ПЕН-клуб опубликовали список лучших книг различных жанров, которые считаются must-read – обязательными для прочтения.

Список лучших книг был опубликован на официальном сайте украинского ПЕН-клуба. Представители делятся перечнем, чтобы вспомнить главные книжные открытия этого года и найти те издания, которые, возможно, остались без внимания читателей.

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"В нашем списке – книги, которые нас вдохновляли, меняли и наполняли. Книги, которые стали событиями и высветили важные тенденции. Книги, которые появились благодаря украинским писателям, переводчикам, иллюстраторам, дизайнерам, редакторам и издателям. И это прекрасная возможность поблагодарить их за этот насыщенный книжный год!" – говорится на сайте ПЕН-клуба.

Лучшие книги 2019 года по версии ПЕН

Художественная литература

Украинская проза

1. Астапенко Игорь. Чаполоч (Издательство Анетта Антоненко).

2. Брест Мартин. Пехота 3. Терриконы (ДИПА).

3. Гориха Зерня Тамара. Доця (Белка).

4. Гримич Марина. Клавка (Нора-Друк).

5. Днестровский Анатолий. Б-52 (Издательский центр "Академия").

6. Карпа Ирена. Хорошие новости из Аральского моря (#книголав).

7. Коломийчук Богдан. Отель "Большая Пруссия" (Издательство Старого Льва).

8. Кононенко Евгения. Пражская химера (Издательство Анетта Антоненко).

9. Крыштопа Олег. Братство (Вавилонская библиотека).

10. Лабиринт изо льда и огня: антология актуальной драмы. Революция Достоинства и гибридная война (Факел).

11. Луцишина Оксана. Иван и Феба (Издательство Старого Льва).

12. Махно Василий. Вечный календарь (Издательство Старого Льва).

13. Найден Александр. Картотека: повести, рассказы, пьеса (Стилос).

14. Павлюк Илларион. Танец придурка (Издательство Старого Льва).

15. Рафеенко Владимир. Ослышка. Песни о смерти и любовь (Meridian Czernowitz).

16. Роздобудько Ирен. Портреты неизвестных (Издательский центр "Академия").

17. Сеник Евгения. Дом из спичек, взятых из разных коробок (Издательство 21).

18. Сенцов Олег. Жизня (Издательство Старого Льва).

19. Чапай Артем. Странные люди (Издательство 21).

20. Чех Артем. Район "Д" (Meridian Czernowitz).

21. Шиян Гаська. За спиной (Фабула).

22. Волновой Николай. Полное собрание сочинений в 5 томах (Факел).

Украинская поэзия

1. Бородин Максим. Кто не спрятался (Герда).

2. Воробьев Николай. Нарисованные двери. Проникновение (Украинский писатель).

3. Голобородько Василий. Яблоко добрых вестей (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА).

4. Калитко Екатерина. Никто нас здесь не знает, и мы никого (Издательство 21).

5. Карабович Тадей. Лугины (Пирамида).

6. Кива Ия. Первая страница зимы (Дух и Литера).

7. Лаюк Мирослав. Троянда (Издательство Старого Льва).

8. Позаяк, Недоступ, Либонь. Пропала грамота (Люта Справа).

9. Поляк Богуслав. Тирлище (Факел).

10. Савка Марьяна. Оптика Бога (Издательство Старого Льва).

11. Федюк Тарас. Кирпич (Учебная книга – Богдан).

12. Шкурган Василий. Диправди (Легенда).

13. Херсонский Борис. Поклониться дереву (Издательство Старого Льва).

Зарубежная литератра

1. Арундати Рой. Министерство предельного счастья / Перевод Андрея Маслюха (Издательство Старого Льва).

2. Виан Борис. Пена дней / Перевод Петра Таращука (Вавилонская библиотека).

3. Герберт Збигнев. Господин Cogito / Перевод Валерия Бутевича (Крок).

4. Герберт Збигнев. Поэзии / Перевод Виктора Дмитрука (Каменяр).

5. Джвандзы / Перевод Вон Гака (Сафран).

6. Дукай Яцек. Лед / Перевод Андрея Павлишина (Астролябия).

7. Иротка Зденек. Сатурнин / Перевод Ирины Забияки (Кладовая).

8. Ионеско Эжен. Антология театра / Перевод Марии Абрамовой (Дух и Литера).

9. Капущинский Рышард. Гебан / Перевод Олеся Герасима (Издательство 21).

10. Лесьмян Болеслав. Ангелы / Перевод Марианны Кияновской (Дух и Литера).

11. Линдгрен Густав Торгни. Пьольса / Перевод Натальи Иваничук (Издательство Анетта Антоненко).

12. Петрович Горан. Атлас, описанный небом / Перевод Аллы Татаренко (Комора).

13. Хван Согён. Паридеги / Перевод Андрея Рыжкова (Комубук).

14. Токарчук Ольга. Книги Якова / Перевод Остапа Сливинского (Темпора).

15. Фирдоуси Абулькасим. Шахнаме. Книга 3 / Перевод Николая Ильницкого (Учебная книга – Богдан).

16. Хилле Павел. Повести холодного моря / Перевод Виктора Дмитрука (Издательство 21).

17. Целан Пауль. Ария снега / Перевод Петра Рыхла (Издательство 21).

18. Чосер Джеффри. Кентерберийские рассказы / Перевод Максима Стрихы (Астролябия).

Нон-фикшн

1. Вронская Тамара. Повторники. Обреченные пленники ГУЛАГа (1948-1953) (Темпора).

2. Энафф Марсель. Цена истины: дар, деньги, философия (Дух и Литера).

3. Кипиани Вахтанг. Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР (Vivat).

4. Кристиан Дэвид. Большая история всего / Перевод Ирины Емельяновой (Наш формат).

5. Пинкер Стивен. Просвещение сегодня. Apгумeнты в пользу ума, нaуки и пpoгpecса / Перевод Елены Любенко (Наш формат).

6. Плохий Сергей. Последняя империя (Клуб Семейного Досуга).

7. Сокровища украинских говоров: тексты о борще (Институт украиноведения им.Крипьякевича НАН).

8. Стяжкина Елена. Стигма оккупации: советские женщины в самовидении 1940-х годов (Дух и Литера).

Эссеистика

1. Боэций. Утешение философией / Перевод Андрея Содоморы (Априори).

2. Герасимьюк Ольга. Я вернулась. Люблю (Издательство Старого Льва).

3. Клочко Диана. 65 украинских шедевров. Признанные и неявные (ArtHuss).

4. Кононенко Евгения. Слово своего рода (Издательство Анетта Антоненко).

5. Ледерак Джон Пол. Построение мира (Дух и Литера).

6. Махно Василий. Окрестности и пограничья (Yakaboo Publishing).

7. Мидянка Петр. Столб в центре Европы (Laurus).

8. Панченко Владимир. Солнечные часы (Темпора).

9. Пастух Тарас. Мосты Олега Лишеги (Пирамида).

10. Полищук Ярослав. Фронтирная идентичность Одесса ХХ века (Дух и Литера).

11. Прохасько Тарас. Да, но... (Meridian Czernowitz).

12. Славинская Ирина. Мои запасные жизни (Издательство Старого Льва).

13. Титаренко Мария. Коммуникация от нуля. Эссе для Мани (Издательство Старого Льва).

14. Ушкалов Леонид. Моя Шевченковская энциклопедия: Из опыта самопознания (Дух и Литера).

Биографии / мемуары / интервью / эпистолярии

1. Джадт Тони, Снайдер Тимоти. Размышления о ХХ веке / Перевод Павла Грицака (Човен).

2. Жолдак Богдан. Под звездой Лукаша (Дух и Литера).

3. Лысяк-Рудницкий Иван. Дневники (Дух и Литера).

4. Моргенштерн Сома. В другие времена. Юные годы в Восточной Галиции / Перевод Галины Петросаняк (Издательство 21).

5. Петрова Ольга. Художественный Киев 1990-х: Реконструкция (Publish Pro).

6. Пламя отогреет память... Воспоминания об Олеге Лишеге / Составитель Тарас Пастух (Пирамида).

7. Сверстюк Евгений – Валерия Андриевская. Переписка в 3 томах (Дух и Дитера).

8. Стус Василий. Письма к сыну (Ранок).

9. Таран Людмила. Яблоня (Издательство Старого Льва).

10. Ушкалов Леонид. Очарование энергии: Михаил Драгоманов (Дух и Литера).

Путевые очерки / репортажи

1. Крыштопа Олег. Последние украинцы Польши (Discursus).

2. Лисянский Юрий. Кругосветное путешествие на шлюпе "Нева" (1803-1806) (Темпора).

3. Любка Андрей. В поисках варваров (Meridian Czernowitz).

4. Ославская Светлана. Полумесяц, крест и павлин. Путешествия в Месопотамию (Човен).

5. Рот Йозеф. Города и люди / Перевод Олеси Яремчук и Кристины Назаркевич (Издательство 21).

6. Ягельський Войцех. Все войны Лары / Перевод Елены Шеремет (Човен).

Издания для детей и подростков

Украинская художественная литература

1. Аренев Владимир. Сапиенсы (Ранок).

2. Була Оксана. День рождения елки (Издательство Старого Льва).

3. Вздульская Валентина. Я – Калиманджаро (Крокус).

4. Воронина Леся. Тайное общество шутов, или Балансирование на краю пропасти (Знание).

5. Кирпа Галина. Странный лис и странный лес (Крокус).

6. Куприян Ольга. Мамонт (Ранок).

7. Лущевская Оксана. Железный волк (Издательство Старого Льва).

8. Михалицина Екатерина. Дмухавка и другие пушистые стихи (Издательство Старого Льва).

9. Никитинский Юрий. Волк, который оседлал бомбу (Время мастеров).

10. Новая радость стала. Любимые украинские колядки (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА).

11. Фалькович Григорий. Букашка писала никому (Vivat).

12. Фонтан сказок. Современные украинские сказки / Составитель Иван Андрусяк (Фонтан Сказок).

Зарубежная художественная литература

1. Андерсон Лена. Линнея в саду художника / Перевод Галины Кирпы (Крокус).

2. Доннер Кэрол. Магическая книга анатомии / Перевод Владимира Чернышенко (Читариум).

3. Кейер Гюс. Книга всех вещей / Перевод Ярослава Долгополого (Урбино).

4. Лагеркранц Рус, Эриксон Ева. Какой же я была счастливой / Перевод Галины Кирпы (Крокус).

5. Лагеркранц Рус, Эриксон Ева. Даня и его хлопоты / Перевод Галины Кирпы (Крокус).

6. Пеннек Даниэль. Тот еще песик / Перевод Аси Васинской (Время мастеров).

7. Пеннипакер Сара. Пакс / Перевод Алексея Негребецкого (Родной язык).

8. Тен Шон. Прибытие / Перевод Лилии Омельяненко (Издательство).

9. Шамблен Жорис, Нейре Орели. Дневники Вишенки. Таинственная книга / Перевод Дениса Тимошенко (Nasha idea).

Нон-фикшн

1. Кочубей Саша, Мердюк Маша, Вздульськая Валя, Михалицина Екатерина, Лущевская Оксана. Серия "Интересная Украина" (Крокус).

2. Ткачук Галина. Книга о мусоре (Издательство Старого Льва).

3. Ушкалов Леонид. Сковорода от А до Я (Издательство Старого Льва).

4. Шпигельман Арт. Маус. Исповедь уцелевшего / Перевод Ярославы Стрихи (Издательство).

Художественные издания

1. Ангелы (артбук).

2. Арсенян Мария. Храмовая архитектура армян на территории Украины (Дух и Литера).

3. Архипенко в западно художественном дискурсе / Составитель Василий Габор (Пирамида).

4. Бетчен Джефри. Огонь желания: зарождение фотографии / Перевод Ярославы Стрихи (Родовид).

5. Будников Владимир. Надпись (ArtHuss).

6. Вайсберг Матвей. Живопись (Аукционный дом "Дукат").

7. Голосий Олег. Живопись нон-стоп (Художественный Арсенал).

8. Косов Василий. Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов (Родовид).

9. Титаренко Владимир. Подольские ковры (Родовид).

10. Ukraиner. Ukrainian Insider (Издательство Старого Льва).

Гуманитаристика

1. Марина Юр. Метамодель украинской живописи. Произведения (Винница).

2. Скира Юрий. Призванные: Монахи Студийского Устава и Холокост (Дух и Литера).

3. Тишнер Юзеф. Философия драмы / Перевод Татьяны Павлинчук (Дух и Литера).

4. Ткаченко Кирилл. Правые двери слева. Немецкая радикальная левая рука, революция и война в Украине 2013-2018 годов (Критика).

5. Ушкалов Леонид. Литература и философия: Период украинского барокко (Издатель Александр Савчук).

6. Федорук Олесь. Роман Кулиша "Чорна рада": История текста (Критика).

7. Фромм Эрих. Бегство от свободы / Перевод Максима Яковлева (Клуб Семейного Досуга).

8. Шкандрий Мирослав. Евреи в украинской литературе: Изображение и идентичность (Дух и Литера).