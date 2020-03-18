Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности

LifeStyle 24 собрал для вас книги, события и атмосфера которых поможет отвлечься от тревожных новостей и немного отдохнуть от реальности во время карантина.

Из-за распространения коронавируса Covid-19 Кабинет Министров ввел в Украине карантин. Ограничения будут действовать с 12 марта по 3 апреля. Мы собрали для вас самые захватывающие и атмосферные книги, которые помогут интересно провести время, пока действуют введенные ограничения.

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"Ночной цирк", Эрин Моргенштерн



"Ночной цирк" / Фото: Vivat

Если вас захватывает атмосфера старого цирка – с шатрами, каруселями, мерцающими огоньками и совершенно невероятными представлениями фокусников и акробатов – вам нужна эта книга. Добавьте к классическому цирковому колориту щепотку магии – и вы гарантированно потеряетесь в истории цирка, который всегда приезжает без предупреждения и открывает свои двери только ночью. Внутри полосатых черно-белых палаток вы найдете все, что для этого нужно.

Ожесточенное соревнование волшебников, которое длится десятилетиями. Выступления на арене, от которых перехватывает дыхание. Теория создания прекрасного шоу своего времени. Фантастические узоры сплетения разных жизней. История любви, которая не заканчивается банальным хэппи-эндом. Хотя, на самом деле, сюжет в этой книге – не главное. В ней главное – атмосфера, которая передает все нюансы цветовых гамм, детали запахов и вкусов и сказочное мерцание магических знаков.

"Город с химерами", Олесь Ильченко



"Город с химерами" / Фото: "Смолоскип"

Киев в начале ХХ века – это сплошная эклектика. Патриархальный и традиционный Подол и бурное развитие технологического Верхнего города. Старинные церкви и модерная архитектура, созданная фантазией Городецкого. Высокая набожность киевлян и их искренняя вера в ведьм и древнего Змея, который правит городом. И фантастические истории, которые возникают в сплетении всех тех крайностей, которыми Киев переполнен.

На этом фоне история разворачивается почти детективная, которая раскрывает загадки жизни известного зодчего Владислава Городецкого и отчасти объясняет, почему у нас так часто все идет не так. При этом автор раскрывает читателям главную тайну Киева, сопровождая ее такими вкусными описаниями, что улицы старого города и судьбы их жителей полностью вытесняют из вашего воображения все лишнее.

"Берлин, Александерплац", Альфред Дёблин



"Берлин, Алексендерплац" / Фото: Читомо

Жизнь в межвоенном Берлине кипела, и этот водоворот, перенесенный на страницы романа, захватывает. Причем метод переноса автор в свое время избрал уникальный – он создал литературный коллаж. Рассказ о бывшем заключенном со смешным именем Франц Биберкопф, его переживаниях и попытках жить порядочной жизнью. Документальные зарисовки из жизни города, живой и неотредактированный язык улиц. Целые газетные страницы вместе с рекламой вставлены в сюжет произведения.

Все это позволяет окунуться в атмосферу большого города, над которым уже витает тень фашизма. Города, который является частично декорацией, а частично – канвой эмоциональных переживаний героя. А эмоциональная насыщенность, которую Дёблин (врач-невропатолог по профессии, кстати) так мастерски создал в этом романе, затрагивает читателя буквально физически. В конце концов, это произведение недаром признано одним из важнейших немецкоязычных прозаических произведений ХХ века.

"Люди книги", Джеральдин Брукс



"Люди книги" / Фото: Vivat

Эта книга о многовековых приключениях книги, которая сквозь время и пространство объединяет судьбы разных людей. Реставратор книг Ханна Гит исследует средневековый манускрипт — Сараевскую Агаду – в Сараево во время осады города подразделениями Югославской армии. Между его страниц она находит фрагмент крылышка бабочки, щепотку соли, белую волосинку. Каждая из этих находок – след от историй людей, которые хранили Книгу в течение веков.

Мы последовательно знакомимся с историями бывших владельцев книги, путешествуя за манускриптом в разные страны разных времен, стараясь избегать тех политических интриг, в центре которых неожиданно оказывается Ханна из-за Агады. Подавляющая часть романа основана на реальных событиях, оттого эта история выглядит еще более увлекательно.

"Предзнаменование", Валерио Эванджелисти



"Предзнаменование" / Фото: Аmazon

Это – первая книга в увлекательной трилогии о Нострадамусе, в которой спокойно можно раствориться на несколько дней. История о том, как легкомысленный студент Сорбонны постепенно превращается в самого известного и важного пророка в истории автором обрисована невероятно увлекательно и детально. В какой-то момент запахи Прованса, шум студенческих вечеринок тогдашнего Парижа и физическое ощущение присутствия везде агентов инквизиторов со страниц книги просачивается в реальность. Поэтому за судьбу главного героя переживаешь еще больше, даже несмотря на то, что, в принципе, знаешь, чем все кончится.

Эванджелисти описывает жизнь Нострадамуса, с фотографической точностью воспроизводя все нюансы его биографии и эпохи, и обращается к фантазии только тогда, когда исторические источники очень схематичны. Оттого читать его книги еще интереснее.