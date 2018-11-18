Что делать, если бросил парень: полезные советы от Маши Ефросининой

Наверное, каждая девушка когда-нибудь переживала разлуку с любимым человеком. Более того, каждая сталкивалась с ситуацией, когда парень решал поставить точку в отношениях. Популярная телеведущая Маша Ефросинина решила посоветовать своим подписчицам, как действовать в такой нелегкой ситуации.

"Что делать, если тебя бросил парень? Как вернуть любимого? И надо ли его вообще возвращать? Заедать, запивать, заливаться слезами, звонить подруге? Что делать?"– все рано или поздно задавали эти вопросы. Известная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина создала очередную "пятерочку", в которой рассказала о своем опыте.

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Не оставайтесь в одиночестве

После разрыва отношений часто девушки делают самую распространенную ошибку – закрываются в своей комнате и забывают о развлечениях. Чтобы улучшить свое эмоциональное состояние, стоит не оставаться наедине, а пригласить в гости подругу или же сходить с ней куда-нибудь.

В одиночестве можно повторить ошибки, которые я допускала. Например, я объедалась. Мне настолько было себя жалко, чувствовала себя униженной, обиженной, оплеванной, поэтому и заедала это все, словно еда должна была мне помочь,

– рассказала Маша Ефросинина.

Смените обстановку

Лучше всего в такое непростое время поехать куда-то хотя бы на день. Другая местность, люди, еда могут отлично повлиять на душевное состояние. Если же поездку невозможно реализовать, то придумайте себе дополнительные занятия – курсы иностранного языка, танцы или спортзал.

Поплачьте 3 дня

Нужно выбросить все негативные эмоции с помощью слез. Лучше всего это делать не больше 3 дней. Если же вы хотите сохранять спокойствие и скрывать свою боль, тогда депрессия может только нагнетаться.

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Не обсуждайте личную жизнь в сети

Публичное оскорбление или детали личной жизни никак не помогут справиться с эмоциями. Более того, так вы заставите всех жалеть вас и покажете себя не в лучшем свете.

Избегайте встречи с экс-возлюбленным

Хотя бы на некоторое время избегайте тех мест, где часто любит отдыхать ваш экс-бойфренд. Таким образом вы будете иметь больше времени, чтобы оправиться от разрыва и не разболтаете лишнего.

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой "Что делать, когда тебя бросил парень":