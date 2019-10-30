Что делать, когда скучно: интересные идеи

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Что делать, когда скучно
Что делать, когда скучно / Фото из открытых источников

Люди скучают в том случае, когда нечем себя занять. Поэтому, если вы чувствуете, что на вас накатывает скука – предлагаем несколько интересных идей, что делать.

Что делать, когда скучно дома?

Скука может прийти и от рутины, поэтому выберите то, чем не занимаетесь каждый день.

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1. Посмотрите фильм, который всегда откладывали на потом.

2. Наведите порядок в гардеробе.

3. Не тратьте время на социальные сети, лучше позвоните другу и пригласите в гости или прогуляйтесь с ним.

4. Спланируйте будущее путешествие, почитайте о достопримечательностях и укажите маршрут поездки.

5. Освежите дизайн комнат. Не надо сильно тратиться для этого, можете просто пересадить цветы в новые горшки или купить новые подушки. Вы и развлечетесь, и сделаете уютную атмосферу.

Что делать с подругой, когда скучно

1. Если к вам пришла подруга, устройте себе день (или вечер) СПА-процедур. Сделайте маски для лица и волос, маникюр и педикюр – это займет ваше время, а также вы позаботитесь о своем теле.

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2. Или приготовьте какое-нибудь вкусное блюдо, например, испеките печенье, которым можно полакомиться во время чаепития.

3. Еще одна идея – научиться делать что-то новое: найдите видеоуроки, как делать макияж или прическу и попрактикуйтесь в умении с подругой.

Смотрите видео, что делать с подругой, когда скучно:

Что делать компании, когда скучно дома?

1. Если вы в новой или мало знакомой компании, то хорошей возможностью познакомиться лучше будут самые разнообразные игры. В качестве настольной игры можно взять "Мафию", где вовлечено много людей. Также захватит большую компанию игра "Монополия" или "Менеджер".

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Новости культуры Мотивация Советы
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