Что делать водителям, у которых украли машину: советы от певицы Оли Цибульской

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Оля Цибульская
Оля Цибульская / Instagram / @cybulskaya

В начале мая 2019 года украинская певица Оля Цибульская попала в неприятную ситуацию: у нее украли автомобиль. После этого звезда даже стала жертвой аферистов, что звонили ей, требуя "огромную сумму денег, угрожая, что уничтожат машину, которая якобы находится у них".

Об этом Цибульская рассказала на своей странице в Instagram. Также певица записала видео, в котором дала советы водителям, как следует себя вести, если у них украли автомобиль.

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"Первое – ни при каких обстоятельствах не оставляйте техпаспорт в салоне. Если так случилось, что техпаспорт в салоне, вы приходите в страховую, рассказываете о ситуации, вам скрутят фигуру из трех пальцев и не вернут деньги, потому что такие условия. Второе – обозначайте свою машину, потому что так будет ее проще по камерам найти. Это яркие подушки внутри салона, наклейки. Третье, оставляйте в салоне какие-то вещи, по которым можно опознать машину", – рекомендует звезда.

Ранее певица рассказывала, при каких условиях у нее украли автомобиль.

Я только что вернулась с гастролей. Мы решили с мужем и сыном отдохнуть в парке. Припарковали авто рядом на два часа. После развлечений вернулись и увидели, что авто нет. Конечно, как только я выставила этот пост в Instagram, несколько раз звонили аферисты, мол, нашли авто. Но это не больше, чем афера,
– прокомментировала кражу Цибульская.

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Оля Цибульская
Источник: LifeStyle 24
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