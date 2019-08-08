Что, если вашим психологом может быть ... кот?

8 августа – идеальный день для тех, кто любит муркотиков: неофициальный праздник кошек, который отмечается во всем мире. Кроме того, что котики – хорошие партнеры в чтении, работе, налаживании домашних дел и приготовлении пищи, это еще те философы! Своим мурлыканьем они могут успокоить в самые трудные времена, а их поведение может стать хорошей ролевой моделью для жизни.

Стефан Гарнье – не просто хозяин кота со стажем. Он 15 лет наблюдал за своим любимцем и понял, что его собственный кот может быть ... настоящим лайф-коучем. Ведь собственным примером кот может научить многому. Собственными идеями и интерпретацией он поделился в книге "Думай и действуй как кот".

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Свобода

Если вы забываете, что вы вольны делать все, что считаете нужным, то кот вам об этом напомнит. Нельзя залезть между потолком и шкафом? Ха! А вы проверяли? Считаете, что начатое надо доводить до конца, но уже на пути к выполнению понимаете, что взялись не за то? Так измените направление! Посмотрите на своего кота: это просто манифест свободы! Он делает только то, что решил делать сам: если коту что-то надо – все равно залезет, достанет; а если не надо – уйдет, здесь вы его и видели. Очевидно, что его жизнь прекрасна! А ваша?

Спокойствие

Вы когда-нибудь пытались взбесить кота нарочно? Нет, не когда он сам нападает и хочет поиграть, а когда именно вы хотите его выбесить? Если пробовали, то знаете, что вряд ли это возможно: кот может царапнуть, развернуться и уйти, или вообще лежать без всякой реакции на ваши действия, будто вас и нет. Просто дзен-практик (в основном)! Как часто можно делать то, что вам хочется, не обращая внимания на посторонние раздражители? Главное не то, насколько сильный раздражитель, а то, чтобы вы выбирали себя и свой комфорт.

Самоутверждение

Как часто вы не проходили собеседование не из-за недостатка квалификации, а из-за стыда, ненавистного эффекта Данинга-Крюгера, неуверенности и тому подобное? На пути к желанному мы часто путаемся в собственных комплексах и "тараканах", поэтому боимся отстоять то, на что претендуем. Но у котов все работает иначе. Вы думаете, что это ваш стул? Если бы – только вы встаете, кот сразу занимает его.

Кстати, ему безразлично, пошли вы за кофе, или больше не собираетесь садиться на это место; так же ему безразлично, что он напортачил полчасика назад. Коту нравится это место, поэтому будьте добры – подвиньтесь. И вы знаете, что от этого никому не становится хуже, даже забавно стряхивать его со стула или пытаться устроиться совместно. Так почему вы боитесь попробовать, ведь вам это нужно?

Прежде всего думайте о себе

Да, коты часто бывают эгоистами. Но по мере: их интересует собственное благополучие. Ведь как человек может услаждать мягкой шерстью и искренним мурлыканьем, когда кот будет недоволен? Принцип простой и понятный: пока вы не будете иметь желаемого, не будет чем делиться с другими. Обустраивайте свою территорию, если что-то не устраивает – говорите, если что-то надо – поборитесь за это. Ибо кто о вас позаботится, если вы сами сдаетесь?

Кот любит себя

Вы когда-нибудь видели кота, который хотел бы быть ... хотя бы другим котом? Вряд ли: коты производят впечатление того, что они – самые достойные, хорошие и мурлыкающее. Да-да, именно они. Именно у этого кота есть изюминка, которой нет у других. И неважно, что с первого раза вы можете не понять, о чем идет речь: он знает. Коты воспринимают себя такими, какие они есть, и не пытаются быть кем-то другим. Знаете, если бы люди делали в основном то же, то счастливых и улыбающихся прохожих было бы гораздо больше!

Коты – удивительные создания, у них есть чему поучиться: если внимательно следишь за привычками своего любимца, понимаешь, как сделать жизнь проще и счастливее.

Автор: Юлия Орлова – генеральная директор издательства Vivat