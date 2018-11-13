Что герцоги Кембриджские заимствовали у принца Гарри и Меган Маркл: неожиданные данные

С тех пор, как принц Гарри обручился с экс-актрисой Меган Маркл, их пара стала любимой среди поклонников королевской семьи. А вот рейтинг принца Уильяма и его очаровательной жены Кейт Миддлтон чуточку упал. Однако супруги уже нашли ключ к популярности, который активно используют.

Как сообщает People, за герцогами Сассекскими закрепилось негласное звание самой романтичной пары Букингемского дворца. Все потому, что принц Гарри и Меган Маркл не скрывают своих чувств на публике, потому часто берутся за руки, нежно прикасаются друг к другу или же целуются. Именно такие проявления любви очень нравятся публике.

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Зато принц Уильям и Кейт Миддлтон более сдержанно вели себя во время публичных выходов. Однако теперь супруги все больше демонстрируют нежность. Так, во время королевской свадьбы принцессы Евгении принц поставил руку на спину Кейт, что выглядело очень мило.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty Images

"Сейчас они выглядят более расслабленно, чем несколько месяцев назад. Похоже, стали менее одержимы правилами, которым раньше следовали. Прикосновение к спине рукой – один из любимых жестов Меган и Гарри. Он несет в себе стремление направить, защитить, успокоить... Обычно младший брат берет пример со старшего, но тут, видимо, Уильям учится у Гарри", – рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

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В то же время эксперт по королевскому этикету Мика Майер пояснила, что в правилах нет указания не проявлять чувств на публике. Поэтому это, в основном, зависит от отношений и характеров пары.