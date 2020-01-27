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Что известно об украинке Надежде Шпаченко, которая получила Грэмми

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Надежда Шевченко получила Грэмми / Getty Imagies

Украинская пианистка Надежда Шпаченко отметилась премией Грэмми в номинации "Лучший классический сборник" (The Poetry Of Places). Церемония вручения самой престижной музыкальной премии Грэмми прошла 26 января в Лос-Анджелесе. Что известно о талантливой пианистке – читайте далее.

Родилась Надежда Шпаченко в Украине, где и провела большую часть своей жизни. В 1994 году с матерью переехала в США, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже.

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На сайте Национального симфонического оркестра Украины отмечается, что Шпаченко начала обучение в классах фортепиано, виолончели и композиции в возрасте пяти лет. Уже в 13-летнем возрасте начала свою композиторскую деятельность вместе с оркестром Харьковской филармонии, заняв второе место во Всеукраинском конкурсе юных композиторов.

С сольными и камерными концертами пианистка выступала в Северной Америке и Европе в таких залах, как Музей искусств Лос-Анджелеса, музей "Phillips Collection в Вашингтоне, "Chateau de Modave" в Бельгии, "Concertgebouw" в Амстердаме и Карнеги-холл в Нью-Йорке.

Шпаченко также гастролировала в Мексике с оркестром "Baja California" и выступала с оркестром Харьковской филармонии и симфоническим оркестром Сан-Бернардино в Калифорнии.

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Надежда Шпаченко на бранчи номинантов премии / Facebook

Уроженка Украины получила звание доктора музыкальных искусств и магистра в университете Южной Калифорнии. Среди ее педагогов – Джон Перри, Виктор Розенбаум, Виктор Деревянко и Серафима Шварц.

Надежда Шпаченко работает профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В Америке она известна активным исполнением современной музыки.

Во время своих концертов пианистка исполняет произведения за роялем, играет на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе и мультимедийными материалами.

Музыкальные исполнения произведений Надежды Шпаченко

Shpachenko performs Arensky's An der Quelle: смотрите видео онлайн

Shpachenko performs "Future Feelings" by Isaac Schankler: смотрите видео онлайн

Shpachenko performs Scriabin's Etude in F-sharp minor: смотрите видео онлайн

 

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Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Музыка Новости Украины Грэмми Традиции
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