Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри Африкой: главные факты

Сегодня, 23 сентября, члены королевской семьи, герцог и герцогиня Сассекские, отправляются в свой первый семейный тур. Согласно программе, Меган Маркл и принц Гарри проведут 10 дней в Африке и, что самое интересное, вместе с ними в свою дебютную длительную поездку отправляется 4-месячный Арчи Харрисон. Итак, что входит в программу тура молодого семейства – читайте на LifeStyle 24.

Поскольку ранее Меган Маркл активно взаимодействовала с теми, кто нуждался в помощи, и организовывала благотворительные мероприятия, после рождения сына поклонникам герцогини изрядно не хватало. Однако сегодня, 23 сентября, декретный отпуск знаменитой мамочки пришел к концу, ведь она вместе с принцем Гарри и их сыном Арчи отправляются в тур по Африке.

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В начале сентября на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram появились первые подробности их путешествия. По словам представителей королевского семейства, тур продлится до 2 октября. В течение 10 дней принц Гарри и Меган Маркл запланировали провести 35 встреч и мероприятий. В это время рядом с молодой мамочкой будет няня, которая будет помогать ей ухаживать за Арчи, а также персональные стилисты.

Как уверяют представители супругов, тур Африкой является очень важным для них, ведь путешествие организовало Министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций. Также сам Гарри невероятно гордится тем, что продолжает дело своей матери, принцессы Дианы, которая выполняла гуманитарную миссию в ЮАР.

Первой остановкой герцогов Сассекских и их сына Арчи Харрисона станет столица Южной Африки-Кейптаун. На повестке дня у Меган Маркл – провести мероприятия, целью которых будет сосредоточить внимание женщин на проблеме гендерного неравенства и домашнего насилия и даже убийств.



Меган Маркл / Getty Images

Также во время тура новоиспеченная мамочка посетит благотворительную организацию, которая помогает матерям. О помощи, которую Меган может обеспечить им, она подумала заранее. В поездку герцогиня Сассекская возьмет с собой книжки, раскраски, ручки, карандаши, игрушки, а также одежду своего сына. Все это она намерена отдать нуждающимся матерям.

После первых встреч в Кейптауне внук Елизаветы II сам направится в Боствану и Анголу. Пока его жена будет работать с местными женщинами, он будет привлекать внимание к охране здоровья, природы, а также сотрудничеству и связям с Великобританией. Позже герцогиня Сассекская с 4-месячным сыном Арчи отправится в Малави, где позднее к ним присоединится принц Гарри.

Ранее сообщалось, что в Малави королевская чета планирует развивать благотворительную организацию Sentebale, которую принц Гарри основал совместно с принцем Симе в 2006 году. Она направлена на помощь больным ВИЧ и СПИДом в Лесото, Малави и Ботсване. Тур семейства будет завершаться в Йоханнесбурге.



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images