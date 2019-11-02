Что надеть на деловую встречу: идеальный образ Амаль Клуни

Амаль Клуни считается одной из самых успешных женщин в мире. Жена Джорджа Клуни и блестящий юрист умеет создавать образ бизнесвумен и выглядеть элегантно, ярко и стильно.

Кроме выполнения многих профессиональных обязанностей, Амаль Клуни приняла предложение стать одним из приглашенных преподавателей Колумбийской юридической школы в Нью-Йорке, где она читает собственный курс.

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В пятницу, 1 ноября, жена Джорджа Клуни попала в объективы папарацци, когда спешила на занятия с будущими юристами. Даже для встречи со студентами Амаль подготовила очень элегантный образ.

Клуни надела черно-белое платье с цветочным принтом длины миди, которое дополняли массивные бронзовые пуговицы. "Аутфит" правозащитницы дополнили черные туфли на каблуке, объемная сумка и солнцезащитные очки. А в руках знаменитость держала стаканчик с кофе, который также передает атмосферу безумного нью-йоркского ритма жизни.



Амаль Клуни / BackGrid / Daily Mail



Амаль Клуни / BackGrid / Daily Mail