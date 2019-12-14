Что надеть на новогоднюю вечеринку: пример Тины Кунаки

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Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Модель и супруга Венсана Касселя, 22-летняя Тина Кунаки, которая в апреле 2019 года родила дочь Амазони, ошеломила сеть соблазнительным образом.

Тина Кунаки посетила благотворительный вечер AEM Association Children of the World for Rwanda Aln в Париже вместе со своим братом Закари. Новые снимки своего образа модель опубликовала на странице в инстаграме.

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Для мероприятия модель надела блестящее голубое платье длины миди на одно плечо, которое отлично подчеркнуло стройную фигуру жены французского актера. Свой образ Тина дополнила белыми босоножками со стразами. Такой "аутфит" может быть идеальным для празднования Нового года.

Стилисты сделали Тине элегантную укладку волос и завершили look драгоценными украшениями.

В течение первых часов после публикации серия снимков собрала около 83 тысяч лайков и сотни комплиментов в комментариях от поклонников и звездных друзей.

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Harold James (@harold_james)

 

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Мода Тина Кунаки
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