Что нужно для организации свадьбы: полный список

Составить список всего, что нужно для проведения свадьбы – хлопотный процесс, однако очень важный. Составить характерный wishlist (список желаний) стоит задолго до важной церемонии. Не медлите, а составляйте список за 3-4 месяца до дня вашей свадьбы, чтобы ничего не забыть и иметь время приобрести все необходимое.

На память о вашей любви рекомендуется снять love-story, которая будет радовать не только вас, но и гостей, которые будут приглашены на свадьбу. Такой видеоролик, обычно, очень умиляет не только приглашенных, но и самих новобрачных, ведь ничто так не согревает душу, как воспоминания ваших первых объятий и поцелуев.

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Каждая девушка или парень, перед свадьбой мечтают как следует в последний раз развлечься с друзьями еще в статусе холостой или холостого. Следовательно, устраиваются девичники или мужчкие вечера "мальчишники". Это один из приятных вечеров перед напряженным днем свадьбы, когда на второй план отходят переживания, а на первый план выходят развлечения, отдых и хорошее времяпровождение. Поэтому, записываем и выбираем день, когда лучше провести тематическую забаву. Обычно, такие встречи с друзьями проходят за неделю до свадьбы.



Что нужно на свадьбу: полный список

Каждая девушка мечтает о свадьбе еще с детства, примеряя мамины платья. Поэтому, чтобы долгожданный день запечатлелся в памяти навсегда, надо ко всем делам подойти очень внимательно. У вас должна быть идеальная прическа, платье, макияж и, конечно, настроение, которое вы будете излучать весь день. Впрочем, разочаровать каждую девушку очень легко, если сделать ей некачественный макияж, ведь тогда вы почувствуете себя не такой красивой и привлекательной, какой вы есть. Таким образом, желательно предварительно записаться на пробный макияж, чтобы выбрать себе такой мейк, который вам подойдет.

Важно, не делать слишком темный макияж, ведь невесту он будет старить и придавать совсем неприглядный вид. Итак, готовьте бумагу и ручку и тщательно записывайте все, что вам необходимо для самого важного дня в вашей жизни.



Платье – важная деталь гардероба в день свадьбы

Что нужно для свадьбы до мелочей

Что нужно невесте?

1. Свадебное платье.

2. Позаботиться о платьях подружек.

3. Фата.

4. Туфли.

5. Новое белое белье.

6. Чулки.

7. Подвязка.

8. Аксессуары.

9. Корзина со сладостями.

10. Запасной букет (который невеста будет бросать своей подруге в конце свадьбы).



День свадьбы: все детали приготовления

Что нужно жениху?

1. Свадебный костюм.

2. Рубашка.

3. Галстук или бабочка.

4. Обувь.

5. Носки.

6. Запонки.

Что нужно на венчание?

1. Венчальные кольца.

2. Вышитый рушник.

3. Две свадебные свечи.



Свадебный торт

Необходимая атрибутика на свадьбу

1. Приглашение на свадьбу.

2. Свадебный торт (нож и лопатка к нему).

3. Бокалы для молодоженов.

4. Букет невесты.

5. Бутоньерка для жениха.

6. Букеты для подружек и для ближайших родственников.

7. Аренда свадебного кортежа и украшение для него. Аренда транспорта для развозки гостей.

8. Ящик для сбора денежных подарков.

Оформление зала

Прежде всего, арендуйте помещение, в котором будет проходить ваша свадьба. Оформление зала вы можете поручить профессионалам, которые предоставят вам весь спектр своих услуг. Соответственно, вы сможете выбрать любое оформление на свой вкус. Если вы хотите закончить свадьбу памятно, то заранее позаботьтесь о фонариках, фейерверках или огненном шоу. Тем не менее, помните, что вам нужно поручить это дело лишь специалистам по пиротехнике. Никто из ваших близких или родственников не должен и не имеет права это делать.



Свадьба молодоженов: все, что нужно для важного события

Свадебные помощники

1. Видеооператор.

2. Свадебный фотограф.

3. Тамада.

4. Флорист.

5. Хореограф.

6. Музыканты или диджей (можно 2в1).

Дополнительные потребности

1. Отель для первой брачной ночи.

2. Номера, хостелы или квартиры для ваших друзей и близких, приехавших издалека.

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