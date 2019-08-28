Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты

Свадьба – самый ожидаемый день влюбленной пары. Во время свадебной суеты можно с легкостью забыть о самых важных вещах, которые нужно взять с собой в ЗАГС. Поэтому, чтобы вы ничего не забыли, мы подготовили для вас подробный список, что обязательно нужно взять с собой в ЗАГС.

Список того, что нужно взять с собой в ЗАГС

Чтобы вовремя добраться до ЗАГСа, приезжайте немного заранее, или рассчитайте расстояние от вашего дома до места назначения и приезжайте вовремя. Не стоит ожидать радостного события в ЗАГСе за час до церемонии или больше. Жених и невеста устанут, ваши гости тоже. Поэтому, чтобы не испортить себе настроение, будьте пунктуальными.

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Прежде всего, не забудьте взять с собой документы. Вам нужны два паспорта для удостоверения вашей личности, так как без документов вам не выдадут свидетельство о заключении брака. Работники ЗАГСа просят снять обложки с паспортов, поэтому сделайте это дома, чтобы потом не тратить на это время в волнующий для вас момент. Также вам понадобятся индивидуальные идентификационные номера.



Не забудьте взять в ЗАГС кольца!

Помните о том, что вы должны оплатить услуги ЗАГСа за проведение свадебной церемонии. Конечно самая важная деталь бракосочетания – обручальные кольца. Их должен держать в кармане пиджака жених, или же поручить первому дружбе.

Для проведения народного свадебного обряда вам понадобятся вышитые рушники. Первые дружба и дружка должны расстелить его перед молодоженами. Длина рушника должна быть примерно 5 метров, а ширина – 40 сантиметров. Обязательно на рушнике должны быть вышиты обручальные кольца и лебеди – символы любви.



Что взять с собой в ЗАГС: самые важные советы

Купите шампанское и бокалы для него. Напиток вы откупорите после официального становления супругами. Свадебные организации по вашему желанию могут украсить бутылку красивым белым полотном с узором. Также купите конфеты в виде сердечек, чтобы наполнить этот день еще большей атмосферой любви.

Жених должен утром подарить своей невесте свадебный букет, с которым она поедет в ЗАГС. Если вы планируете, чтобы на вашей свадьбе было музыкальное сопровождение, то договоритесь об этом наперёд. Торжественность празднику добавит свадебный каравай, он является символом благополучия и финансового достатка.



Что взять в ЗАГС: список

Традиционно, после завершения регистрации, жених выносит невесту на руках. В это время дружбы, дружки и гости должны осыпать молодоженов лепестками роз, смесью из риса, монеток и конфет, чтобы у молодой семьи всегда была сладкая жизнь.

Важно!

– Если в брак вступает несовершеннолетний, то к указанным документам нужно приложить свидетельство о рождении (при отсутствии паспорта) и разрешение на вступление в брак из судебных органов.

– Если брак у одного из партнеров, или обоих молодоженов, не первый, то нужно документальное подтверждение расторжения предыдущего брака. Это может быть свидетельство о разводе, о гибели жены или мужа (если лицо является вдовцом или вдовой), судебное решение о расторжении или признании брака недействительным.



Регистрация брака: важные моменты

– Если происходит регистрация брака с иностранцем(иностранкой), то нужно иметь удостоверение личности гражданина другой страны, а также справку, подтверждающую законность пребывания на территории страны, и перевод на государственный язык. Чтобы осуществить брак, мужчине или женщине из другой страны нужно иметь документ, достоверность которого должна подтверждаться нотариально либо дипломатическим представительством, либо консульством страны, откуда родом лицо.

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