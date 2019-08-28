Что нужно купить ребенку, чтобы подготовить его в школу: полный список

Собирать детей в школу – процесс длительный и затратный. Перед началом учебного года учитель дает указания, что именно нужно купить ученику. Впрочем для каждого ученика есть обязательные покупки, которые мы собрали для вас в материале.

Перед началом учебного года, прежде чем собрать ребенка в школу, родителям приходится нелегко, ведь нужно продумать все до деталей. Рекомендуется покупать все заблаговременно, чтобы ничего не забыть. Впрочем, если у вас было мало времени ранее, то вы можете еще успеть приобрести все самое необходимое, ведь мы уже составили полный список нужных вещей.

Что нужно купить детям в школу: полный список

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Что нужно купить из одежды девочке?



Одежда в школу для девочек: список

1. Жакет или школьный костюм;

2. Белую рубашку или вышиванку;

3. Юбку или брюки;

4. Колготки (2-3 пары);

5. Классическую обувь;

6. Спортивный костюм, кроссовки или кеды;

7. Сарафан.

Что нужно купить из одежды мальчику?



Школьная одежда для мальчиков

1. Школьный костюм;

2. Рубашку (2-3 штуки);

3. Брюки (2-3 пары);

4. Носки (5 пар);

5. Классическую обувь;

6. Спортивный костюм, кроссовки или кеды.

К подбору ранца нужно подойти тщательно. Спинка не должна быть жесткой, иначе он будет некомфортным. Ремешки должны быть прочно пришиты к ранцу. Ручка ранца должна быть прочной и удобной. Было бы хорошо, если бы сбоку было место для бутылки с водой. Обратите внимание на материал: на случай дождя лучше купить влагонепроницаемый рюкзак.



Канцтовары в школу

Что нужно ученикам из канцтоваров?

– ранец;

– дневник;

– тетради в клетку, линейку – 10 шт; для учеников младших классов нужна косая линия;

– обложки для тетрадей – 20 шт;

– обложки для книг – 1 упаковка;

– папка для тетрадей;

– закладки для книг – 1 упаковка;

– подставка для книг;

– ручка – 3-5 шт;

– простые карандаши – 2 шт;

– пенал для ручек и карандашей;

– стругалка для карандашей;

– резинка для стирания карандашей;

– 15-сантиметровая линейка 15-20.

Что нужно ученикам на урок рисования?

– альбом для рисования;

– краски;

– кисточки;

– цветные карандаши;

– фломастеры;

– пластилин;

– доска для пластилина.



Что купить на трудовое обучение в школу

Что нужно ученикам на урок трудового обучения?

– ножницы;

– клей-карандаш;

– цветной картон;

– цветная бумага.