Что нужно купить ребенку, чтобы подготовить его в школу: полный список
Собирать детей в школу – процесс длительный и затратный. Перед началом учебного года учитель дает указания, что именно нужно купить ученику. Впрочем для каждого ученика есть обязательные покупки, которые мы собрали для вас в материале.
Перед началом учебного года, прежде чем собрать ребенка в школу, родителям приходится нелегко, ведь нужно продумать все до деталей. Рекомендуется покупать все заблаговременно, чтобы ничего не забыть. Впрочем, если у вас было мало времени ранее, то вы можете еще успеть приобрести все самое необходимое, ведь мы уже составили полный список нужных вещей.
Что нужно купить детям в школу: полный список
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Что нужно купить из одежды девочке?
Одежда в школу для девочек: список
1. Жакет или школьный костюм;
2. Белую рубашку или вышиванку;
3. Юбку или брюки;
4. Колготки (2-3 пары);
5. Классическую обувь;
6. Спортивный костюм, кроссовки или кеды;
7. Сарафан.
Что нужно купить из одежды мальчику?
Школьная одежда для мальчиков
1. Школьный костюм;
2. Рубашку (2-3 штуки);
3. Брюки (2-3 пары);
4. Носки (5 пар);
5. Классическую обувь;
6. Спортивный костюм, кроссовки или кеды.
К подбору ранца нужно подойти тщательно. Спинка не должна быть жесткой, иначе он будет некомфортным. Ремешки должны быть прочно пришиты к ранцу. Ручка ранца должна быть прочной и удобной. Было бы хорошо, если бы сбоку было место для бутылки с водой. Обратите внимание на материал: на случай дождя лучше купить влагонепроницаемый рюкзак.
Канцтовары в школу
Что нужно ученикам из канцтоваров?
– ранец;
– дневник;
– тетради в клетку, линейку – 10 шт; для учеников младших классов нужна косая линия;
– обложки для тетрадей – 20 шт;
– обложки для книг – 1 упаковка;
– папка для тетрадей;
– закладки для книг – 1 упаковка;
– подставка для книг;
– ручка – 3-5 шт;
– простые карандаши – 2 шт;
– пенал для ручек и карандашей;
– стругалка для карандашей;
– резинка для стирания карандашей;
– 15-сантиметровая линейка 15-20.
Что нужно ученикам на урок рисования?
– альбом для рисования;
– краски;
– кисточки;
– цветные карандаши;
– фломастеры;
– пластилин;
– доска для пластилина.
Что купить на трудовое обучение в школу
Что нужно ученикам на урок трудового обучения?
– ножницы;
– клей-карандаш;
– цветной картон;
– цветная бумага.