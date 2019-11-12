Что обязательно должно быть в гардеробе каждой женщины: советы стилиста Кейт Миддлтон

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / www.gettyimages.com

Знаменитая британская стилистка, которая работала с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон, Вирджиния Чедвик Хили рассказала о своих fashion-секретах из чего должен состоять базовый гардероб.

Вирджиния Чедвик Хили выступила на public talk в киевском ЦУМе в пятницу, 8 ноября, пишет украинское издание Vogue.

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"Выражайтесь кратко, но эффективно", – заявила Вирджиния, рассказывая о том, чтобы избавить себя от ненужных покупок и иметь правильный гардероб, стоит регулярно делать ревизию.

По мнению стилистки Кейт Миддлтон, которая 12 лет работала в британском Vogue, основу базового капсульного гардероба должны составлять: несколько пар свободных штанов и различных жакетов, классический тренч, пальто в клетку или в бежевом цвете, и платья-миди с интересным принтом и монохромные блузы.

 

Также стилист раскрыла то, что знаменитости должны обязательно иметь в гардеробе пару комфортной обуви и платье, которое будет выглядеть роскошно без ювелирных украшений.

Вирджиния отметила, что в сезоне осень-зима 2019/2020 особую актуальность имеют все виды клетки, в частности узор "гусиная лапка".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 

Кроме того, британка рекомендует присмотреться к такому аксессуару, как шелковый платок, который можно повязать на шею, голову, запястье, сумку или пояс, и сразу освежить look.

 

 

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Теги: Стиль и мода LifeStyle Новости LifeStyle Советы
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