Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле

Если вы до сих пор в раздумьях, что одеть ко Дню флага Украины и Дня Независимости – пересмотрите подборку стильных street-style образов.

Контрастное сочетание голубого и желтого нравится модницам со всего мира. Акцент можно сделать на верхней одежде или на обуви.

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К слову, желтый и синий цвета стали самыми модными в сезоне весна-лето 2019, поэтому стоит ожидать, что интерес к нему не исчезнет и в грядущем сезоне осень-зима 2019-2020.

Все фото: Рinterest