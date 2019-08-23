Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле

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Как совместить голубой и желтый: идеи в фото
Как совместить голубой и желтый: идеи в фото / Фото – Pinterest, колаж – LifeStyle 24

Если вы до сих пор в раздумьях, что одеть ко Дню флага Украины и Дня Независимости – пересмотрите подборку стильных street-style образов.

Контрастное сочетание голубого и желтого нравится модницам со всего мира. Акцент можно сделать на верхней одежде или на обуви.

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К слову, желтый и синий цвета стали самыми модными в сезоне весна-лето 2019, поэтому стоит ожидать, что интерес к нему не исчезнет и в грядущем сезоне осень-зима 2019-2020.

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

 

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Что надеть на День Независимости

Все фото: Рinterest

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Теги: LifeStyle День Независимости Новости LifeStyle Мода Советы Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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