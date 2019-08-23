Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
Если вы до сих пор в раздумьях, что одеть ко Дню флага Украины и Дня Независимости – пересмотрите подборку стильных street-style образов.
Контрастное сочетание голубого и желтого нравится модницам со всего мира. Акцент можно сделать на верхней одежде или на обуви.
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К слову, желтый и синий цвета стали самыми модными в сезоне весна-лето 2019, поэтому стоит ожидать, что интерес к нему не исчезнет и в грядущем сезоне осень-зима 2019-2020.
Все фото: Рinterest
Источник: LifeStyle 24
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