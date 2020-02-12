Что надеть на Валентина: подборка лучших образов

Приближается любимый праздник влюбленных пар – День святого Валентина. Если подарок своему любимому вы уже приобрели, остается выбрать лишь образ для празднования. Чтобы ваш романтический вечер удался – мы подобрали интересные и оригинальные образы, которые подарят вам прекрасное настроение.

Говорят, что нашим мужчинам все равно, как мы одеты, ведь любят нас не за одежду. Но давайте будем откровенными: элегантная, ухоженная девушка в красивом наряде выглядит намного эффектнее и привлекательнее. Поэтому советуем вам не медлить, и избирать тот образ, который вам больше импонирует 14 февраля.

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Обратите внимание, что выбор одежды на День святого Валентина зависит не только от вашего вкуса и стиля, но и от места свидания. Поэтому мы подготовили для вас аутфиты для похода в театр, кино, ресторан или просто на прогулку.

Что одеть на Валентина: идеи в фото

Для создания романтического образа выбирайте платье. Вариантов фасонов может быть много: мини-, макси - или миди-платье. Если вы планируете провести этот вечер в любимом ресторане, то легкости и кокетливости вам предоставит легкая и простая ткань. Это может быть нежное платье пастельных цветов, которое будет выглядеть довольно мило и элегантно.

Выбирайте удобство и комфорт / Pinterest



В таком платье вы будете выглядеть великолепно / Pinterest

Жозефин Скривер на Супербоуле 2020 / Getty Images

Если же вы готовите для своей второй половинки классический образ роковой соблазнительницы, не забывайте о красном платье, ведь красный – цвет страсти и любви. Именно на День святого Валентина красное платье вам будет к лицу больше всего.



Эмили Ратаковски в платье Zara / Getty Images

Безусловно, какой же праздник обходится без традиционного черного маленького платья, которое создала в 1926 году легендарная Коко Шанель. Черное платье Шанель стало популярным благодаря своей универсальности: ее можно носить как днем, так и вечером, дополняя аксессуарами.



Черное платье придаст вашему образу элегантности / Instagram

Не забывайте о том, что прекрасно выглядеть вам помогут не только платья, но и штанные костюмы. В таком виде можно пойти или в ресторан, или в театр. Дополнить образ вам помогут аксессуары.



Не бойтесь экспериментировать в День святого Валентина / Instagram

Если ваш вечер плавно перерастет в вечеринку, советуем сделать акцент на буржуазности, или же выбрать идеальный наряд в стиле диско.

Относительно трендового одежды, советуем обратить внимание на кожаные платья, которые давно уже заполонили сердца девушек, следящих за модой. Платье может быть не только из черной кожи, но и из цветной.

Также идеальным сочетанием станут классические цвета – белый и черный, которые никогда не выходят из моды. Присмотритесь к ренессансным объемным белоснежным рубашкам, рукавам-буффало и воланам. Их можно дополнить черными корсетами, интересными поясами и басками.



Ваш образ может быть довольно обычным, но праздничным / Pinterest



Благодаря рукавам буффало – ваш образ будет интересным и оригинальным / Pinterest

Для тех, кто не придает Дню святого Валентина большого значения, однако все же планирует после работы прогуляться и забежать с любимым на тортик в кафе, не следует беспокоиться отсутствием романтического образа. Иногда строгие офисные аутфиты добавляют еще большего шарма, чем заранее продуманный праздничный look.



Образ для похода в кинотеатр / Pinterest

Образ для похода в театр / Pinterest