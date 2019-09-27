Что одеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей

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10 идей, как хорошо выглядеть на прогулке
10 идей, как хорошо выглядеть на прогулке / Фото из открытых источников

Каждая из нас любит проводить перед зеркалом массу времени, чтобы выбрать тот или иной образ, который будет подчеркивать нашу фигуру. Известно, что наряд транслирует нашу личность и настроение, поэтому, чтобы не испортить его перед прогулкой с друзьями, мы выбрали 10 лучших идей. Выбирайте, какой лук вам подойдет больше всего.

Прежде всего помните, что самый важный тренд – это комфорт. Поэтому выбор образа зависит от того, какую прогулку вы запланировали. В этом сезоне в моде свободный силуэт. Оверсайз-свитера или блузы в викторианском стиле с оборками – идеальный вариант для кофе с подругами.

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Красиво будут смотреться свободные брюки или джинсы прямого кроя, или расширенные книзу. Что касается цветов, то выбирайте оттенки коричневого или темно-молочного цвета. Шоколадный, насыщенный изумрудный и бургунди – это классические оттенки осени.

10 интересных образов для прогулки на выходные


Первый образ


Второй образ


Третий образ


Четвертый образ


Пятый образ


Шестой образ


Седьмой образ


Восьмой образ


Девятый образ


Десятый образ

Все фото: Pinterest

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Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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