Что одеть на свидание: образ с красным платьем в стиле Холли Берри

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Холли Берри
Холли Берри / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Холли Берри, которая в 52 года может похвастаться идеальной стройной фигурой, продемонстрировала стильный образ в Нью-Йорке.

Да, Холли Берри стала часто участвовать в ток-шоу в рамках промокампании нового фильма "Джон Уик 3", где она сыграла роль хладнокровной убийцы Софии.

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Для выхода актриса подготовила яркий образ, который выглядит просто и соблазнительно одновременно. Звезда надела красное объемное мини-платье от бренда Antonio Berardi. Холли завершила look золотыми босоножками на высоких каблуках.

Также знаменитость сделала легкую укладку и дневной макияж. Добавим, что такой образ является актуальным и привлекательным вне времени.

Холлі Беррі
Холли Берри / Getty Images

Холлі Беррі
Холли Берри / Getty Images

Холлі Беррі
Холли Берри / Getty Images

Кто такая Холли Берри?Это популярная американская киноактриса, лауреат престижных премий Эмми, Золотой глобус и Оскар. Холли Берри сыграла в известных фильмах, в частности, в "Облачный атлас", "Пароль "Рыба-меч", "Женщина-кошка", "Тревожный вызов", "Идеальный незнакомец".

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Теги: Мода Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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