Фестивали, концерты и модные показы: какие мероприятия пришлось отменить из-за коронавируса

Смертельный коронавирус Covid-19 пришел мир шоу-бизнеса, кино, музыки и модной индустрии так же неожиданно, как и в страны, компании и производства которых вынуждены закрываться из-за инфекции. Какие звезды и компании уже отказались от самых громких событий года – читайте в подборке LifeStyle 24.

Мир в 2020 году охватила пандемия коронавируса. В связи с этим многие звезды, организаторы фестивалей и других культурных событий были вынуждены отменить все запланированные мероприятия. Некоторые из них перенесли на неопределенный срок, некоторые – полностью отменили с извинениями перед поклонниками, а некоторые еще до сих пор находятся под сомнениями – отменять их или нет.

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О главные события ближайших месяцев, которые отменили из-за коронавируса – читайте в нашей подборке.

Фестивали

Coachella

Знаменитый фестиваль Coachella, который ежегодно проходит весной в штате Калифорния, США, собирает десятки тысяч меломанов со всего мира. Среди гостей события всегда можно увидеть множество знаменитостей, которые приезжают на фестиваль и демонстрируют стильные образы в индейском стиле.

Но в этом году традиционное апрельское событие перенеслось на октябрь 2020 года. Об этом сообщили несколько информаторов в американских СМИ, в том числе и в The Sun. Сейчас известно, что фестиваль может состояться с 9 по 18 октября, вместо 10-19 апреля. Стоит добавить, что фестиваль Coachella ежегодно собирает по 100 тысяч посетителей в каждый день фестиваля и получает выручки в почти 100 миллионов долларов. Поэтому об отмене происшествия пока речь не идет из-за возможных убытков.



Фестиваль Coachella перенесли из-за коронавируса​

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Tomorrowland Winter 2020

Французский фестиваль электронной музыки также пришлось перенести. Он должен был состояться с 14 по 21 марта на одном из горнолыжных курортов во французских Альпах. Впрочем, из-за стремительного распространения коронавируса (Франция в Европе сейчас является второй страной после Италии по количеству инфицированных вирусом) правительство настояло на отмене подобных мероприятий. О переносе события представители фестиваля ничего не сказали, поэтому мартовское событие официально отменено.



Tomorrowland Winter 2020 отменили во Франции

Ultra Music Festival

Ежегодный фестиваль электронной музыки на открытом воздухе, который проходит в течение марта в Майами, штат Флорида, США, тоже претерпел изменения из-за коронавируса. Запланированный трехдневный фестиваль электронной музыки, который должен был состояться 20-22 марта 2020 года, отложили на 26-28 марта 2021 года. На такие меры организаторы вынуждены были уйти по просьбе губернатора Флориды об ограничении массовых мероприятий. Сами же организаторы добавили, что для них прежде всего важны здоровье и безопасность их посетителей, поэтому они смогут встретиться вместе только через год.



Ultra Music Festival перенесли на 1 год вперед

Korea Times Music Festival

Несмотря на название фестиваля, мероприятие ежегодно проводится не в Южной Корее, а в Южной Калифорнии, США. Именно там проходит один из крупнейших музыкальных фестивалей мира с участием исполнителей из индустрии K-поп-музыки Южной Кореи. из-за ограничения на поездки в Азию корейские исполнители не могут прибыть на событие, по причине чего дату фестиваля было решено отложить на неопределенный срок. 18-й по счету фестиваль должен был состояться 25 апреля 2020 года.



Korea Times Music Festival в США отложили на неопределенный срок

Treefort Music Fest

Пятидневный инди-рок-фестиваль, который проводится во многих местах в центре города Бойз, штат Айдахо, США в конце марта, в этом году тоже пришлось отменить организаторам события. Вместо 25-29 марта он состоится 23-27 сентября 2020 года. Представители фестиваля заявили, что перенос музыкального события сейчас является лучшим решением ситуации, которая сложилась в США в связи с коронавирусом.



Treefort Music Fest перенесли на полгода вперед

Концерты

Мерая Кери

Американская поп-зевзда вынуждена была перенести свое концертное шоу на Гавайях с 10 марта на ноябрь этого года. А все из-за ограничения вылетов из США из-за коронавируса.

"Алоха, Гавайи! Мне так грустно объявить, что я откладываю шоу до ноября. Я была бы очень рада вернуться на Гавайи в свой "юбилейный" месяц, но ситуация с международным ограничением поездок заставляет нас задуматься о безопасности и благополучии каждого", – заявила звезда.

Aloha Hawaii!! I'm so so sad to have to announce that I'm postponing my show to November. I was so excited to come back to Hawaii on my "anniversary month" but evolving international travel restrictions force us to consider everyone's safety and well being. (Cont.) pic.twitter.com/HVbPX6PSxm — Mariah Carey (@MariahCarey) March 3, 2020

Мадонна

Последние два концерта в рамках тура Madame X, которые должны были состояться 10 и 11 марта в столице Франции, также пришлось отменить. Произошло это в связи с распоряжением местной полиции, которая запретила все мероприятия в городе с аудиторией в более чем тысяча человек.

Подробнее Из-за коронавирус отменили концерты Мадонны в Париже

Green Day

Американская панк-рок группа Green Day отменила все свои концерты в Азии в рамках тура Hella Mega, которые были запланированы на март. Речь идет о следующих городах: Бангкок, Гонконг, Манила, Осака, Сингапур, Сеул, Тайбэй и Токио. "К сожалению, мы приняли трудное решение отложить наши будущие шоу в Азии из-за проблемы со здоровьем + путешествия с коронавирусом. Мы знаем, что это отстой, поскольку мы с нетерпением ожидали встречи с вами, но держите наши билеты, поскольку мы в ближайшем времени объявим новые даты концертов", – заявили участники Green Day.

Аврил Лавинь

Канадско-французская певица заявила, что тоже вынуждена отложить часть своего тура Head Above Water World Tour в Азии, а именно – в городах Китае, Японии, на Филиппинах и на Тайване.

"Моя группа, команда и я так усердно работали, чтобы провести этот тур по всему миру, и сейчас полностью обескуражены. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и будьте здоровы. Вы в моих мыслях и молитвах, и мы надеемся вскоре объявить даты перенесенных концертов", - заявила Арвил Лавинь в своем Инстаграме.

Ciara

Американская певица планировала 19 марта выступить в своем родном городе в Техасе, США, но также вынуждена была его отменить из-за угрозы коронавируса. Кстати, женщина сейчас беременна третьим ребенком.

"Я разочарована тем, что не смогу вернуться в этом месяце в место, где я родилась, в Форт-Худе, штат Техас, и устроить удивительное шоу, которое мы запланировали, однако я с нетерпением жду возможности представить его вам позже в 2020 году. Я призываю всех проявить усердие в применении мер, чтобы оставаться здоровыми и в безопасности!" – отметила звезда.

Майли Сайрус

Сайрус должна была выступить хедлайнером на благотворительном концерте World Tour Bushfire Relief 13 марта в Мельбурне, Австралия, но недавно заявила, что не сможет присутствовать из-за рекомендации чиновников в США.

"Я очень разочарована тем, что меня там нет, но я должна делать то, что является правильным, чтобы сохранить здоровье и безопасность своей группы и команды. Я все еще буду делать пожертвования, чтобы помочь жертвам австралийских пожаров. Извините, что скучаю по всем в Австралии, но я скоро вернусь", – пояснила знаменитость.

I am so disappointed to not be there, but I have to do what is right to protect the health and safety of my band and crew. I will still be making a donation to help the victims of the Australian bush fire. I’m sorry to miss everyone in Australia, but I will be back soon. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 10, 2020

Модны показы

Неделя моды в Японии

Из-за распространения вируса в Японии в начале марта отменили Неделю моды в Японии под названием Rakuten Fashion Week. Модное событие должно была прогреметь с 16 по 21 марта, где свои коллекции должны были представить местные дизайнеры, но его пришлось отменить из- за распространения коронавируса в стране.

Giorgio Armani

Знаменитый итальянский бренд первым отреагировал на стремительное распространение коронавируса в Италии и в рамках Недели моды в Милане сделал показ собственной коллекции в пустом зале. По подиумам ходили только модели, а залы, где должны были сидеть гости мероприятия, были пустыми и темными. О новых дизайнерских вещах глава бренда Джорджио Армани отчитался в социальных сетях, а сам заявил, что такое решение он принял, чтобы никого не подвергать опасности.

Впоследствии Джорджио Армани пожертвовал 1 миллион евро из собственного кармана на нужды больниц в Италии. Пожертвование от модельера получат три больницы в Милане и Департамент гражданской защиты.

Gucci

Незадолго после Giorgio Armani об отмене показа заявили и в Gucci. Представители итальянского бренда посчитали нужным не проводить шоу Cruise 2021, которое было запланировано на 18 мая в Сан-Франциско. А все из-за нестабильного положения в обществе и "постоянной неопределенности, вызванной вспышкой коронавируса". Объявив о мере предосторожности, представители Gucci заверили, что вскоре утвердят новое место и время для Cruise 2021.

Ralph Lauren

Элитный бренд одежды Ralph Lauren тоже решил отменить показ коллекции осень-зима 2020, который должен был состояться в апреле 2020 года в Нью-Йорке. На такое решение представители бренда пошли из-за вспышки коронавируса в мире. По словам представителей модной марки, им важно здоровье их покупателей, моделей и команды показа.

Versace

Бренд Versace также решил отложить будущее шоу Cruise, которое должно состояться 16 мая в США. Модный дом отменил показ, как и предыдущие бренды из-за опасности заражения коронавирусом в команде бренда или гостей показа. Бренд пообещал, что все детали относительно новой даты показа объявят в ближайшем времени.

Chanel

Французская марка традиционно должна была провести свой показ Métiers d'art осень-зима 2020/2021 в китайском Пекине, но планы на шоу также пришлось отложить из-за пандемии вируса. Показ должен был состояться в мае 2020 года. Представители бренда также обещают все детали о событии сообщить позже.

Prada

Вместе с другими люксовыми брендами, в Prada также отказались от шоу Cruise 2021, которое должно было состояться в Японии 21 мая.