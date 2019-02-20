Что означает портрет Меган Маркл в виде королевы и какой скрытый смысл в видео Бейонсе

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Бейонсе і Jay-Z
Бейонсе і Jay-Z / Instagram/ @beyonce

Знаменитая американская исполнительница Бейонсе и ее муж Jay-Z получили почетную британскую награду BRIT Awards в номинации "Лучший иностранный коллектив", однако не смогли забрать ее самостоятельно в день проведения церемонии. Поэтому решили особым спосом отблагодарить новоиспеченную герцогиню Великобритании Меган Маркл.

Популярная церемония награждения BRIT Awards, которая является британским аналогом американского Грэмми, состоялась в Лондоне 20 февраля. В номинациях побеждали такие исполнители как Дуа Липа, Джордж Эзра, Pink, а также певица Бейонсе и ее муж Jay-Z. Их признали лучшей иностранной группой. Поскольку пара не посетила церемонию, после получения статуэтки они особым способом отблагодарили британскую герцогиню Меган Маркл.

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Они записали короткое видеообращение к жене принца Гарри, которое сейчас не обсуждает только ленивый. В ролике Бейонсе и Jay Z передают привет 37-летней Меган Маркл, держа в руках почетную награду и стоя на фоне ее портрета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

Американская группа сделала символическое обращение, поскольку их клип Apes ** t был снят в подобном стиле Лувра, на фоне картины Моны Лизы, автором которой является Леонардо да Винчи. Портрет Меган Маркл нарисовал иллюстратор Тим О'Брайн, который изображал немало звезд, в частности Бейонсе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)

Поклонники подозревают, что записав видеообращение на фоне такого портрета, певица также хотела намекнуть на афроамериканское корни герцогини Сассекской. Также Бейонсе поздравила 37-летнюю Меган Маркл со скорым рождением первенца и поблагодарила за полученную награду.

Спасибо британцам за эту награду. Еще в 2002 году я выигрывала ее вместе со своими лучшими подругами Келли и Мишель. Мне повезло, что в этот раз я снова выиграла с еще одним лучшим другом. В честь месяца, посвященного афроамериканской истории (Black History Month), мы склоняемся перед одной из наших Мон Лиз. Поздравляем с беременностью и желаем счастья,
– написала Бейонсе на своей странице в Instagram.

Бейонсе і Джей Зі портрет Меган Маркл
Бейонсе и Jay-Z на фоне портрета Меган Маркл / Instagram / @beyonce

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Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Меган Маркл Музыка Бейонсе
Источник: LifeStyle 24
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