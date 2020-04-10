Что почитать на карантине: Леся Никитюк рекомендует
Ведущая шоу "Кто против блондинок?" на Новом канале Леся Никитюк проводит карантин в своем родном Хмельницком. Ежедневно она занимается спортом, готовит полезную пищу, учит племянниц английскому языку, смотрит любимые фильмы и, конечно, читает.
На днях Леди Ле поделилась списком кинолент, которые успела посмотреть. А сегодня ведущая рекомендует книги, которые она уже дочитывает.
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"Наконец у меня появилось время почитать что-то для души, – рассказывает ведущая Нового канала. – Всегда сознательно отношусь к выбору литературы. Сейчас дочитываю "Радикальное прощение" и "Маркетинговые войны". Да, я люблю разные жанры" (улыбается).
"Радикальное прощение", Колин Типпинг
"Это не просто текст, а духовная технология для исцеления отношений, – рассказывает Леся. – Она научит избавляться от гнева и чувства вины, находить взаимопонимание в любой ситуации. В отличие от других форм прощения, истинное прощение легко достижимо и происходит практически мгновенно. В книге предлагаются простые и доступные методы, которые помогут вам избавиться от эмоционального груза прошлого и ощутить радость полного принятия всего, что приносит жизнь. В результате вы станете значительно сильнее, свободнее и счастливее".
"Радикальное прощение", Колин Типпинг / Фото из открытых источников
"Маркетинговые войны", Эл Райс и Джек Траут
"Авторы подробно рассматривают деятельность ведущих мировых компаний и анализируют ее с точки зрения военных стратегий, – рассказывает Леся. – Это один из самых известных мировых бестселлеров. Между войной и маркетингом есть немало общего. Джек Траут и Эл Райс убеждены, что основные принципы военной стратегии необходимо изучать в школах бизнеса и применять во время маркетинговых кампаний. Книга, которая навсегда изменила маркетинг. Интересная и полезная!"
"Маркетинговые войны", Эл Райс и Джек Траут / Издательство "Фабула"
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