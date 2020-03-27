Что почитать на карантине: советы от украинских артистов

На днях Кабмин Украины продлил карантин еще до 24 апреля. Украинцы получили еще больше свободного времени на то, чтобы заняться любимым делом, или просто отдохнуть мыслями. Также это идеальные дни для того, чтобы почитать интересные книги. Украинские артисты поделились советами с поклонниками, как можно с пользой провести время. Больше о любимых книгах звезд – читайте в материале 24 канала.

Группа YUKO

Участник группы YUKO Сергей Королев посоветовал прочитать книгу Сергея Ястребова "От атомов к дереву". Он отметил, что в книге прекрасно описано, как из таких маленьких частиц, как атомы и молекулы, собираются представители человеческой жизни.

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Между тем солистка группы Юлия Юрина призвала всех провести это время с пользой. Она назвала свои любимые комиксы, которые будут интересны и взрослым:

"Блексед" — графический роман, созданный испанскими авторами Хуаном Диасом Каналесом и Хуанхо Гварнидо;

— графический роман, созданный испанскими авторами Хуаном Диасом Каналесом и Хуанхо Гварнидо; Комиксы о Харли Квин;

"Рик и Морти" – персонажи одноименного мультсериала, на основе которого были созданы комиксы.



Сергей Королев и Юлия Юрина / Фото styleinsider.com

KHAYAT

Певец KHAYAT посоветовал почитать роман американского писателя иранского происхождения Халеда Хоссейни "Бегущий за ветром".

Я прочел эту книгу 4 раза в оригинале. Могу сказать, что каждый раз я находил в ней что-то новое для себя. Эта книга о человеческих чувствах, о человечности, которая нам так нужна в эти сложные времена,

– поделился артист.



Khayat / Фото karabas.live

Олег Собчук

Фронтмен группы "СКАЙ" порекомендовал поклонникам книгу "Рукопись, найденная в Аккре", автором которой является его любимый писатель Пауло Коэльо. По словам музыканта, в ней можно найти много ответов на серьезные и глобальные вопросы.



Олег Собчук / Фото инстаграм @sob4uk

Сергей Мартынюк

Солист группы "Фиолет" предложил почитать роман Стивена Кинга "Противостояние". По его мнению, книгу не все воспримут как оптимистичную историю, так как в ней показано, как мир поражает пандемия.

Роман становится хорошей наглядностью для того, чтобы понимать, чего нам точно не стоит делать, как не нужно себя вести в таких кризисных условиях,

– отметил певец.



Сергей Мартынюк / Фото chytay-ua

Марьяна Головко

Вокалистка проекта NOVA OPERA рассказала о книге "Счастливые падения" Евгении Белорусец. Она состоит из маленьких новелл. В каждой истории читатели могут окунуться во внутренний мир женщины. "Каждая история – это небольшой момент. Мы будто бы видим мысли", – добавила певица.



Марьяна Головко / Фото womo.ua

NAVKA

Исполнительница NAVKA (настоящее имя – Марина Тимофийчук) отметила, что во время карантина начала читать Ивана Нечуя-Левицкого "Баба Параска и баба Палажка".

Это очень смешно, весело. Я читаю для детей и сама получаю удовольствие. Наверное, именно то, что надо на карантине,

– рассказала певица.



NAVKA / Фото acc.cv

Олег Скрипка

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" отметил, что сейчас появилось много времени и есть возможность почитать. Поэтому порекомендовал произведение "21 урок для 21 века", автор – Ювал Ной Харари.

В книге говорится о современном мире, который очень изменился по раснению с тем представлением, которое мы получали из книг или историй.



Олег Скрипка / Фото liga.net

Артем Пивоваров

Всем, кто утром не имеет сил, чтобы заняться своим физическим состоянием и телом, певец посоветовал прочитать "Правила жизни Брюса Ли".

Также для размышлений он порекомендовал прочитать "Наедине с собой" Марка Аврелия.



Артем Пивоваров / Фото dp.vgorode

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Женя Галич

Фронтмен O.TORVALD подчеркнул: для того, чтобы все были готовы проводить карантин с пользой, нужно прочитать книгу Джен Синсеро "Не ной". Потому что там содержится много советов, например, как не сойти с ума, как быть лучше.



Женя Галич / Фото viva

Украинские звезды призвали всех читать книжки, не болеть, самосовершенствоваться, развиваться, а главное – сидеть дома.