Что подарить девушке на Валентина: оригинальные идеи на 14 февраля

День Святого Валентина отмечают 14 февраля - в этот день пары устраивают романтические вечера и дарят символические подарки. Если вы не хотите покупать для своей половинки банальные презенты, например, плюшевого медведя, - читайте в нашей подборке идеи оригинальных подарков для девушки на День Валентина.

Что подарить девушке на 14 февраля​

Для романтиков

Свидания

Конечно, романтический пикник в парке не удастся организовать 14 февраля. Но приготовить вкусный ужин или завтрак в постель - под силу каждому. Постарайтесь сделать для любимой особую атмосферу. Ей точно понравится ваша забота и внимание.

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Устройте девушке свидание ее мечты​

Путешествие в Париж

Какая девушка не мечтает побывать в Париже. Это удивительный и романтичный город, который красив даже в феврале. Единственный момент, который вам следует учесть, ваша девушка должна иметь биометрический паспорт, чтобы без проблем поехать в романтическое путешествие.

Париж - город романтиков​

Признания

Считаете, что признаться в День Валентина - это слишком? Но когда, как не сейчас! Если вы еще не готовы делать предложение руки и сердца, то просто скажите девушке о своих чувствах. Этот праздник точно станет особенным для ваших отношений.

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Для творческой девушки

Клип из фото

Мы не сомневаемся, что ваша девушка активно ведет страницы в соцсетях. И, скорее всего, у вас есть много общих фото с любимой. Возьмите эти снимки и смонтируйте из них клип. На такой подарок не надо особых затрат, а ваша девушка точно оценит старания.

В сети есть много инструкций, как собственноручно смонтировать клип из фотографий.

Сделайте клип из ваших смешных фото​

Урок живописи

Ваша любимая прекрасно разбирается в искусстве и знает всех представителей живописи Ренессанса? Тогда подарите ей возможность самой стать художником. Это могут быть сертификаты на урок живописи (на двоих) или набор для рисования: краски, кисточки и полотно.

Проигрыватель на пластинки

Сейчас в моду возвращается винил. И не думайте, что на пластинках только песни The Beatles, ведь известные исполнители также выпускают альбомы в виниле.

Кроме того, сейчас огромный выбор проигрывателей. Отлично на подарок подойдут компактные проигрыватели пудровых цветов.

Проигрыватель Lilac Cruiser Bluetooth record player

Палароид

Еще одна вещь из прошлого, которая сегодня безумно популярна. Сделать фото на полароиде легко и быстро, а еще они выглядят очень стильно.

Фотоаппарат для мгновенных кадров​

Для экстрималки

Ролики

Хоть на улице зима, но очень скоро ролики пригодятся. Если ваша девушка любит экстремальные виды спорта - ролики ей должны понравиться. Кроме того, они напомнят о веселом и беззаботном детстве.

Набор для йоги

Если ваша девушка следит за своей фигурой и здоровьем, регулярно посещает спортзал - для нее хорошим подарком на 14 февраля будет набор для йоги. С таким набором она сможет делать упражнения дома или на свежем воздухе, когда станет теплее.

Обычно в такие наборы для йоги входит коврик, блоки из пены и ремень для надежной фиксации. А еще вы можете докупить красивую спортивную форму и бутылку для воды.

Коврики для йоги

Умные часы

Этот аксессуар подсчитает шаги, калории и даст советы по интенсивности тренировок. Кроме того, он заменит органайзер. Поэтому умные часы - незаменимый гаджет для современной активной девушки.

Любите и будьте любимы!​