Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей

Кожен чоловік в день святого Валентина хоче вразити свою кохану оригінальним подарунком. Ідей, звісно, є безліч, але інколи не можеш зосередитися на чомусь одному, і не знаєш, що саме зможе потішити обраницю. Редакція LifeStyle 24 зібрала цікаві ідеї, які сподобаються вашим половинкам.

День святого Валентина – время романтики, любви и заботы друг о друге. В поисках презента мужчины будут всю неделю, поэтому мы подготовили 10 подарков для любимой, которые сэкономят ваше время на размышления.

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Духи

Духи – это замечательный подарок, которому обрадуется любая женщина. Если вы правильно подберете аромат, то вашей любимой половинке он будет приносить не только удовольствие, но и подчеркивать ее шарм и очарование. Обратите внимание на то, какими духами пользуется ваша девушка или жена.

Если она предпочитает только один аромат, то экспериментировать не стоит. Впрочем, если на полочке у вашей половинки есть разные ароматы, то можете выбрать тот, который она раньше хотела, или же самостоятельно выбрать тот запах, который вам больше всего понравится.

Парфюм Mon Guerlain



Подарок на Валентина девушке

Украшения

Украшение на день святого Валентина – отличный подарок, который понравится каждой девушке. Выбор этих аксессуаров можно найти на любой вкус: серьги, кулоны, цепочки, браслеты и еще много чего другого.

Обратите внимание на то, какими именно украшениями пользуется ваша избранница. Если она любит серебро, то стоит сделать акцент именно на этом металле. Если же золото – выбирайте что-то из золотых украшений.

Выбрать золотые украшения

Выбрать серебряные украшения

Акционные украшения ко дню влюбленных



Выберите украшение, которое понравится вашей любимой

Нижнее белье

Когда же еще купить нижнее белье для любимой, как не в романтический день святого Валентина? В магазине белья выбор найдется для каждой девушки. Советуем обратиться за помощью к консультантам, которые помогут вам выбрать действительно красивый подарок.

Акции на женское белье

Если все же боитесь не угадать с бельем – приобретите подарочный сертификат.



Список подарков на Валентина

Аромамассаж

Каждая женщина обожает ухаживать за собой и своим телом. Выбирая в подарок сертификат на аромамассаж, вы подарите избраннице релакс, отдых и удовольствие. Также вы можете приобрести сертификат на двоих, что добавит в ваши отношения еще больше романтики.

Аромамассаж – это массаж тела с использованием эфирных масел. Задача эфирного масла во время аромамассажа – расслабить. Такой массаж снимает усталость, поэтому часто его рекомендуют в качестве профилактики от переутомления. Аромамассаж помогает в борьбе со стрессами, помогает бороться с бессонницей и улучшает иммунитет.

Сертификат на аромамассаж в Киеве



Аромамассаж подарит вам безумный поток энергии

Поездка в романтическое место

Предлагаем вам провести романтическое путешествие во Львове. Даже, если вы там живете, или бывали раньше – не переживайте, этот город сможет вас удивить еще раз. Все уютные кофейни будут окутаны романтикой, вы можете выбрать экскурсию по самым известным местам: площадь Рынок, Высокий Замок, Оперный театр, собор Св. Юра, дворец Потоцких, смотровая площадка Львовской ратуши, смотровая площадка церкви святых Ольги и Елизаветы и много других.

После прогулки устройте романтический ужин в ресторане. Советуем посетить заведение "Ресторация Бачевских", которое впечатляет каждого туриста, приезжающего во Львов.



Львов сможет вас удивить

Наслаждение

На день святого Валентина сделать жизнь слаще можно с помощью шоколада. Накануне праздника в магазинах есть множество вкусностей в виде сердечек или милых зверушек.

Вы также можете забежать в кондитерскую и купить для любимого торт. А если вы хотите поразить свою избранницу, то можете воспользоваться услугами онлайн-магазинов, которые на заказ сделают вам оригинальный сладкий букет.



Пусть в этот день все будет сладко

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Столик для завтрака в постели

Если ваша возлюбленная любит нежиться в постели, но и одновременно решать рабочие дела на ноутбуке – то такой столик ей непременно понадобится в работе. Но пусть работа остается позади в этот романтический день.

Утром этот столик должен порадовать вашу половинку вкусным завтраком в постели! Известно, что как начнешь утро, так его и встретишь. Поэтому пусть утренники вашей любимой всегда начинаются прекрасно.



Сделайте утро любимой вкуснее

Ужин в ресторане

Важно, чтобы день святого Валентина был окутан приятными моментами и событиями. Именно поэтому, мы советуем вам заказать столик в ресторане и удивить свою любимую. Вечер вдвоем с бокалом любимого вина, вкусные блюда и десерты, релаксирующая музыка и атмосфера – подарят вам эмоции надолго.

Ресторан грузинской кухни в Киеве

Ресторан европейской кухни в Киеве



День святого Валентина – вечер романтики

Подарок для хобби

Если ваша девушка любит искусство и умеет рисовать – выбирайте набор для рисования: краски, кисточки и холст. Если любимая любит экстремальные виды спорта – ролики должны ей понравиться. А если ваша девушка следит за своей фигурой и здоровьем, регулярно посещает спортзал – для нее хорошим подарком на 14 февраля будет набор для йоги.



Приобретите набор для йоги

Билеты на самолет

Если вы порадовали свою половинку всеми предложенными ранее подарками – советуем дарить эмоции, которые испытаете оба во время путешествия. Не обязательно покупать подарочный сертификат. Вы и сами можете организовать путешествие. Выбирайте страну, которую вы хотите посетить, покупайте билеты и вперед!



И пусть весь мир подождет