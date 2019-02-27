Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи

В предвкушении первого весеннего праздника 8 марта – Международного женского дня, каждый ребенок хочет сделать маме приятный сюрприз. Этот праздник любимый для всех женщин, поэтому правильно подобранный подарок будет греть маме сердце на протяжении долгого времени.

LifeStyle 24 подготовил для вас интересные идеи, которые смогут поразить каждую мамочку. Каждый из нас в преддверии праздника "ломает" голову над тем, что именно подарить лучшему человеку на земле. Подарок не обязательно должен быть дорогим, но должен быть представленным от всей души и с любовью.

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Список идей для подарка маме на 8 марта:

Комплект постельного белья

Постельное белье – подарок полезный и практичный, особенно в начале весны, когда очень хочется обновить дом интересными деталями и элементами декора. Однако помните, что цвет белья влияет на сон человека. Поэтому, если вы выбираете подарок родителям выберите постель теплого пастельного оттенка, для того, чтобы комплект вызвал приятные ощущения и вызвал только лучшие эмоции. Правильные цвета, которые подарят здоровый сон: голубой, розовый, сиреневый и зеленый.

Чтобы подарок порадовал маму, отдайте предпочтение натуральным материалам: лен, хлопок или шелк. Изделия из этих материалов позволяют телу во время сна "дышать", не вызовут аллергию и будут иметь длительный срок службы.



Постельное белье

Сумка или кошелек

Сумка или кошелек – вещь, которая нужна каждой женщине, даже если срок ее "жизни" еще не вышел. Шопинг всегда приносил радость женской половине человечества, поэтому, если вы приобретете красивый кошелек или сумку, то сделаете маме приятно. Выбирайте подарок согласно тому, какой именно фасон нравится маме, структура, крой, бренд и другие детали.



Сумка на 8 марта

Такой аксессуар подойдет к любому образу: как к повседневному, так и к вечернему платью. Выбирайте сумку, которая поможет дополнить элегантный образ, или же габаритную, которая является трендовой в 2019 году.



Подарок маме на 8 марта

Набор для макияжа: помада, тональный крем, тушь или духи

Каждой женщине необходимы наборы для макияжа, чтобы подчеркнуть свою красоту. Однако выбрать правильный оттенок помады или палитру теней всегда бывает непросто. Если у мамы уже есть все необходимые средства для ухода за лицом и вы знаете, чем именно она пользуется, то можете выбрать похожий тон или же фирму, которой мама пользуется. Однако, если косметику вам подобрать трудно, то на помощь придут духи, которые становятся очень кстати именно в период весеннего праздника.



Косметика для мамы

Если маме еще не исполнилось сорок лет, то ей подойдут духи с насыщенным ароматом, терпкие и те, которые окутаны шлейфом бархатных нот. Подобные композиции подходят для похода в театр, на выставку.

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Ароматы с изысканными нотами отлично подходят для мамочек. Для мам старшего возраста будут уместны легкие духи. Если ваша мама любит проводить свободное время дома, то для нее идеально подойдут цветочные и фруктовые ароматы, насыщенные домашним теплом и уютом. Можно выбрать нежные духи с ягодными нотками или цитрусовыми. Если же ваша мама увлекается фитнесом и предпочитает активный образ жизни, подбирайте аромат горных возвышенностей или степного ветра с травяными нюансами. Такая композиция очень уместна для активных женщин.



Духи для мамы

Сертификат на массаж или поездку

Лучшим подарком для мамы станет отдых от обязанностей и работы. Если вы давно планировали поехать с мамой на отдых, то выбирайте места, которые придадут вам обоим энергии и улучшат настроение. Отправьтесь с мамой в горы или на море, даже если оно еще холодное. Не обязательно ехать летом в пляжный сезон. Погуляйте с мамой весенним побережьем кормя чаек, как лучшие подруги.

В случае, если ваша мама занята работой и не может взять отпуск, подарите сертификат в салон красоты, где профессионалы поколдуют над мамочкой и сделают из нее настоящую красавицу. Если вы хотите, чтобы мама попала в уютную и расслабляющую атмосферу – подарите сертификат на массаж. Гарантируем, что расслабляющая музыка, тепло и ароматы подарят незабываемые эмоции.



Сертификат на массаж

Кухонные предметы: стильный фартук, силиконовая форма для выпечки кексов или элементы декора кухни

Кухонный фартук – замечательный бюджетный подарок, от которого ваша мама будет в восторге. Не стоит думать, что кухонные предметы унижают женское достоинство и считаются неуместными. На самом деле, красиво украшенный фартук или элементы порой кухни только улучшат уютную атмосферу, где все мы больше всего любим проводить время. Кухонные подарки универсальные, ведь подходят мамам любого возраста.

Что касается кухонных предметов, то отличным выбором станет красиво украшенная салфетница, декорированные перничка и солонка, подставка для фруктов или часы.



Часы на кухню