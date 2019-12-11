Что подарить мужу на Новый год 2020: 20 идей с фото

Вскоре в мире будут встречать Новый 2020 год! Если вы еще не подготовили подарок для своего любимого мужа, редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть несколько идей, которые могут вас вдохновить и помочь подобрать то, о чем, возможно, мечтала вторая половинка.

Новогодние и рождественские праздники уже начнутся в скором времени. В каждой семье есть разные традиции, когда принято дарить подарки. В некоторых – делают сюрпризы под елкой в ночь на Новый год, в других – кладут под подушку на День Святого Николая.

Читайте также: Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи

Несмотря на разные даты, подарок всегда приятно не только получать, но и дарить. Особенно, когда речь идет о муже. Следовательно, при выборе идеального подарка для мужа нужно учитывать его возраст, статус и стиль жизни.

Каждая жена лучше знает, что любимому понравится больше всего. Подарок может быть не только практичным и нужным для каждого дня, но и таким, который запомнится на всю жизнь!

Что подарить мужу на Новый год 2020

1. Часы / браслет



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

2. Романтический ужин



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

3. Одежда



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

4. Картина



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

5. Книга



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

6. Настольная игра



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

7. Сертификат в СПА салон



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

8. Рюкзак / сумка для ноутбука



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

9. Прыжок с парашютом (для экстремалов)



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

10. Билеты на концерт / в театр



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

11. Наушники



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

12. Набор белья



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото из открытых источников

13. Духи



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

14. Музыкальный инструмент (если мужчина занимается музыкой)



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

15. Уходовая косметика за кожей лица



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото из открытых источников

16. Мастер-класс по скалолазанию



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

17. Телефон



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

18. Обувь



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

19. Абонемент в спортзал



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash

20. Путешествие



Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash