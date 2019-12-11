Что подарить мужу на Новый год 2020: 20 идей с фото
Вскоре в мире будут встречать Новый 2020 год! Если вы еще не подготовили подарок для своего любимого мужа, редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть несколько идей, которые могут вас вдохновить и помочь подобрать то, о чем, возможно, мечтала вторая половинка.
Новогодние и рождественские праздники уже начнутся в скором времени. В каждой семье есть разные традиции, когда принято дарить подарки. В некоторых – делают сюрпризы под елкой в ночь на Новый год, в других – кладут под подушку на День Святого Николая.
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Несмотря на разные даты, подарок всегда приятно не только получать, но и дарить. Особенно, когда речь идет о муже. Следовательно, при выборе идеального подарка для мужа нужно учитывать его возраст, статус и стиль жизни.
Каждая жена лучше знает, что любимому понравится больше всего. Подарок может быть не только практичным и нужным для каждого дня, но и таким, который запомнится на всю жизнь!
Что подарить мужу на Новый год 2020
1. Часы / браслет
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
2. Романтический ужин
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
3. Одежда
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
4. Картина
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
5. Книга
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
6. Настольная игра
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
7. Сертификат в СПА салон
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
8. Рюкзак / сумка для ноутбука
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
9. Прыжок с парашютом (для экстремалов)
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
10. Билеты на концерт / в театр
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
11. Наушники
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
12. Набор белья
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото из открытых источников
13. Духи
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
14. Музыкальный инструмент (если мужчина занимается музыкой)
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
15. Уходовая косметика за кожей лица
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото из открытых источников
16. Мастер-класс по скалолазанию
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
17. Телефон
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
18. Обувь
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
19. Абонемент в спортзал
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash
20. Путешествие
Что подарить мужу на Новый год 2020 / Фото: Unsplash