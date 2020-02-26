Подарки коллегам на 8 марта: что именно выбрать

Иногда выбрать подарок на 8 марта не так легко, как нам кажется. В голове крутится много мыслей, но сосредоточиться на чем-то одном – никак не получается. Именно поэтому редакция LifeStyle 24 собрала список подарков, которые вы можете подарить своей коллеге.

8 марта – праздник весны, легкости и нежности. Именно поэтому рекомендуется дарить лаконичные, простые подарки, которые просто будут приятны сердцу. А чтобы выбрать подарок с любовью, советуем мужчинам или женщинам, выбирать любой подарок из нашего списка, который вам больше всего импонирует.

Читайте также: Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую

Подарки коллегам на 8 марта коллегам-женщинам

Сладости

Сладости женщины любят независимо от праздника. Получать удовольствие под чашечку кофе с любимым шоколадом можно едва ли не ежедневно. Вы удивите своих коллег, если подарите им не просто шоколад, а бокс с различными сладостями. Каждая девушка будет в восторге от такого подарка и обязательно его оценит.



Сладости любят все женщины

Цветы

Цветы – универсальный подарок, но не менее важный именно на 8 марта. В Международный женский день, как правило, дарят тюльпаны, ведь именно эти цветы символизируют приход весны и тепла. Впрочем, если вы знаете предпочтения своей коллеги – выбирайте те цветы, которые ей больше всего нравятся.



Цветы всегда приятно получать

​Читайте также: Выходные дни в марте 2020: как украинцы отдыхают на 8 марта

Блокнот

Блокнот никогда не будет лишним подарком, ведь девушке всегда найдется что записать. Особенно, если это касается каких-то планов или целей. Если ваш коллега любит кулинарию – приобретите кулинарный блокнот, если рисовать – скетчбук, если любит путешествия – travel book.



А здесь ваш коллега будет записывать свои самые заветные мечты

Косметика

Косметика – это всегда изысканный подарок к празднику, который точно не будет долго стоять на полках. Впрочем, выбирать губные помады или тушь мы вам не рекомендуем, лучше приобрести наиболее оптимальный вариант: крем для рук, крем для лица, подарочные наборы в ванную, гели или скрабы для тела.



Косметика – отличный подарок

Книга

В интернете вы найдете множество материалов с заголовками "10 причин, почему книга – лучший подарок". Все причины мы описывать не будем, но конечно, скажем, что это действительно интересная и нужная вещь.

Книга всегда будет напоминать вас человеку, которому вы сделаете этот дар, а еще с помощью книги – каждый из нас расслабляется, отдыхает и наполняет себя знаниями. А если вы еще и знаете предпочтения своей коллеги – это точно удивите ее тем, как хорошо вы знаете ее вкусы и желания.



Идеальный подарок на 8 марта

Чашка

Если приложить немного фантазии к выбору подарка, можно поразить свою коллегу оригинальной чашкой. С помощью такого сувенира, который можно активно использовать ежедневно, вы сможете своей напарнице улучшить настроение, помочь создать уют или просто подбодрить красивым подарком. Как эта чашка должна выглядеть – выбор за вами.

Подумайте, что именно любит ваша коллега, какая посуда ей нравится и из какой чашки ей будет приятно пить каждое утро кофе.



Пусть утро вашей коллеги будет не только приятным, но и вкусным