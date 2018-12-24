Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза

Новогодние праздники всегда приносят сказку в каждый дом. И именно милые подарки близким делают эти дни атмосферными.

Несмотря на немалые распродажи и переполненные прилавки магазинов иногда сложно придумать, чем удивить своих близких. Перед Новым 2019 годом журналисты LifeStyle 24 решили помочь украинцам и предложить разнообразные идеи, которые, возможно, пригодятся вам при выборе подарка.

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Новогодние украшения

Даже самые опытные хозяйки любят обновлять свой новогодний декор, ведь от покупки оригинальных и ярких украшений для елки или стола сложно удержаться. Тематические игрушки, соломенные и деревянные украшения, домики с подсветкамі, снеговики, рождественские олени и Николайчики – это далеко не все, что сможет поразить самых требовательных любителей праздников.



Елочные украшения / UnSplash

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Новогодние украшения для елки / UnSplash

Стильные гирлянды также могут стать великолепным подарком для близких вам людей. При этом такой сюрприз непременно понравится не только родителям, но и друзьям или коллегам.



Новогодние украшения: идеи для подарка / UnSplash



Что подарить близким на Новый год / Лайфхакер



Веночки на двери

Для близких друзей или же родственников можно приобрести волшебные рождественские веночки на дверь. Это праздничное украшение уже давно покоряет украинцев красотой и изысканностью. Кроме этого, рождественский венок можно с легкостью сделать дома, ведь сотни блогеров показали в сети, как из обычных компонентов сделать этот стильный декор.

Новогодний веночек на двери / Мамины советы

Сладости или фрукты

Еще одним подарком, который понравится как взрослым, так и детям – это сладости. Однако просто принести сумку с лакомством – совсем не оригинально. Обычные конфеты можно сложить в стильную композицию, которая поразит близких и надолго украсит их дом. Разбавить сладкое можно фруктами и веточками елки.



Новогодние сладости / UnSplash

Кроме того, прилавки магазинов уже заполнило яркое новогоднее печенье, которое очаровывает всех посетителей. Такое лакомство может создать отличное настроение тому, для кого оно предназначено. Также печенье можно сделать и самому, что придаст подарку особенности.

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Что подарить на Новый год – сладости / UnSplash

Одежда

Особенно зимой, когда за окном метет, каждый человек хочет уюта и тепла. Поэтому праздничный наряд или плед будут таким подарком, который каждый раз будет напоминать близким о вас. А вот что именно купить – здесь есть немалый выбор. Новогодние носки в красивой упаковке, или же тапочки – прекрасный подарок родным.



Новогодняя одежда / UnSplash

В то же время, коллег, по этикету, не стоит удивлять таким сюрпризом, ведь такие вещи считаются слишком личными.

Родственники могут обрадоваться и теплым перчаткам, шарфу или шапке. Здесь стоит учесть вкус человека, которому вы дарите такие вещи, поскольку при неправильном выборе подарок может осесть где-нибудь в гардеробе.



Наряд на Новый год / UnSplash

Элементы интерьера

Не менее милыми являются элементы интерьера или же посуда. Они создадут отличное настроение близким и добавят их домам особого праздничного уюта.



Кружка в новогоднем стиле / UnSplash

Книги

Пожалуй, самым актуальным подарком всегда остается книга. Издания с яркой обложкой или же чувственной поэзией непременно понравятся вашим близким.



Книга – подарок на Новый год 2019 / UnSplash

До Нового года остается все меньше времени, поэтому поспешите сделать оригинальный подарок своим близким.