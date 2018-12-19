Что подарить родителям на Новый год: интересные идеи в фотографиях

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Что подарить на Новый год 2019 родителям - идеи для подарка на Новый год 2019
Что подарить родителям на Новый год / 24 канал

Новогодние праздники – это всегда домашний уют и теплые объятия родителей. Доброй традицией на Новый год обычно является подарок родным и близким, но большинство из нас встает перед вопросом: что именно подарить родителям? Идеи интересных и оригинальных подарков на Новый год 2019 – подробнее читайте в материале.

Мы подобрали для вас несколько вариантов особых подарков для родителей, которые подарят им радость и приятные эмоции.

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Идеи для новогоднего подарка родителям

Бытовая техника

Вертикальный отпариватель для одежды пригодится мамам, которые заняты многими делами. Отпариватель одежды поможет быстро и легко погладить одежду и привести ее в надлежащее состояние.

Вертикальний відпарювач
Вертикальный отпариватель – подарок родителям

Кухонный комбайн станет хорошим помощником на кухне и поможет родителям облегчить работу в приготовлении пищи. Поэтому, если ждете вкусненький деликатес от мамы – не медлите с выбором.

Кухонний комбайн
Кухонный комбайн – отличный подарок на Новый год

Мультиварка является весьма полезной и функциональной помощницей на кухне, которая упростит жизнь родителям, а на отдых у них останется больше времени, ведь большое количество функций она выполняет сама, стоит только включить режим приготовления определенных блюд.

мультиварка для батьків
Мультиварка – подарок на 2019 год

Теплые вещи

Отличным подарком для родителей станут теплые зимние перчатки, носки, шарф или тапочки.

подарунок 2019
Вязаные рукавицы на Новый год

в'язані шкарпетки
Вязаные носки под елку

шалик 2019
Теплый шарфик в подарок на Новый год

тапки подарунок

Тапочки в подарок папе или маме

Предметы интерьера

Родительский дом станет еще более уютным и праздничным, если дополнить его интересными деталями. Вы можете приобрести посуду, о которой родители давно мечтали, интересную вазу, красивое постельное белье, набор полотенец или елочные украшения.

посуд 2019
Посуда новогодняя для родителей

ваза 2019
Интересная ваза в подарокк

постільна білизна 2019
Красивое постельное белье

набір рушників
Праздничные полотенца в подарок

ялинкова прикраса
Рождественские украшения на елку

Подарочные сертификаты

Если ваши родители редко ездят отдыхать, а выходные проводят только дома – сделайте им приятный сюрприз. Подарите подарочный сертификат, который поможет расслабиться и принесет им положительные эмоции.

– Билеты в кинотеатр.

– Подарочный сертификат для мамы: аромамассаж, сауна, фотосессия, прогулка на лошадях, аквапарк, йога, салон красоты.

– Подарочный сертификат для папы: ужин в ресторане с безлимитным мясом, уикенд в другом городе, картинг, прогулка на квадроцикле.

Подарки сделанные своими руками

Родителям будет приятно, если вы приложите максимум усилий и приготовите им имбирное печенье, которое очень вкусное именно в период новогодних праздников.

імбирне печиво
Имбирное печенье в год Свиньи 2019

Изрядно популярными стали хенд мейд подарки в коробках, куда можно поместить много интересных элементов.

подарунок 2019
Подарок в коробке на праздники

подарунок 2019
Подарок под елку

подарунок 2019
Подарок папе на Новый год 2019

Автор: Юлия Турелык
Теги: Новогодние праздники LifeStyle Красота
Источник: 24 канал
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