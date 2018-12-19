Что подарить родителям на Новый год: интересные идеи в фотографиях

Новогодние праздники – это всегда домашний уют и теплые объятия родителей. Доброй традицией на Новый год обычно является подарок родным и близким, но большинство из нас встает перед вопросом: что именно подарить родителям? Идеи интересных и оригинальных подарков на Новый год 2019 – подробнее читайте в материале.

Мы подобрали для вас несколько вариантов особых подарков для родителей, которые подарят им радость и приятные эмоции.

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Идеи для новогоднего подарка родителям

Бытовая техника

Вертикальный отпариватель для одежды пригодится мамам, которые заняты многими делами. Отпариватель одежды поможет быстро и легко погладить одежду и привести ее в надлежащее состояние.



Вертикальный отпариватель – подарок родителям

Кухонный комбайн станет хорошим помощником на кухне и поможет родителям облегчить работу в приготовлении пищи. Поэтому, если ждете вкусненький деликатес от мамы – не медлите с выбором.



Кухонный комбайн – отличный подарок на Новый год

Мультиварка является весьма полезной и функциональной помощницей на кухне, которая упростит жизнь родителям, а на отдых у них останется больше времени, ведь большое количество функций она выполняет сама, стоит только включить режим приготовления определенных блюд.



Мультиварка – подарок на 2019 год

Теплые вещи

Отличным подарком для родителей станут теплые зимние перчатки, носки, шарф или тапочки.



Вязаные рукавицы на Новый год



Вязаные носки под елку





Теплый шарфик в подарок на Новый год

Тапочки в подарок папе или маме

Предметы интерьера

Родительский дом станет еще более уютным и праздничным, если дополнить его интересными деталями. Вы можете приобрести посуду, о которой родители давно мечтали, интересную вазу, красивое постельное белье, набор полотенец или елочные украшения.



Посуда новогодняя для родителей



Интересная ваза в подарокк



Красивое постельное белье



Праздничные полотенца в подарок



Рождественские украшения на елку

Подарочные сертификаты

Если ваши родители редко ездят отдыхать, а выходные проводят только дома – сделайте им приятный сюрприз. Подарите подарочный сертификат, который поможет расслабиться и принесет им положительные эмоции.

– Билеты в кинотеатр.

– Подарочный сертификат для мамы: аромамассаж, сауна, фотосессия, прогулка на лошадях, аквапарк, йога, салон красоты.

– Подарочный сертификат для папы: ужин в ресторане с безлимитным мясом, уикенд в другом городе, картинг, прогулка на квадроцикле.

Подарки сделанные своими руками

Родителям будет приятно, если вы приложите максимум усилий и приготовите им имбирное печенье, которое очень вкусное именно в период новогодних праздников.



Имбирное печенье в год Свиньи 2019

Изрядно популярными стали хенд мейд подарки в коробках, куда можно поместить много интересных элементов.



Подарок в коробке на праздники



Подарок под елку



Подарок папе на Новый год 2019