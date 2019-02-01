Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому

День святого Валентина – самый романтичный праздник в году. Для пар, которые уже давно вместе, это возможность напомнить друг другу, почему вы полюбили и почему согласились всю жизнь провести вместе. Конечно, проявлять свои чувства и заботу нужно ежедневно, но, кажется, 14 февраля – это особый день, когда даже воздух пропитан любовью.

Дарить подарки парням и мужьям – это всегда задача далеко не из простых. Ведь сколько шуток написано о наборах для душа и носках! А 14 февраля – это день, когда речь идет не о деньгах, а о чувствах – преданности, заботе и любви. Если вы не определились, что подарить мужчине на День святого Валентина – мы собрали для вас лучшие идеи, которые точно понравятся вашему любимому.

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Что подарить парню на День святого Валентина

Должны вас разочаровать, но единого и универсального совета насчет подарков нет. Подарок должен оставаться сюрпризом, а значит напрямую вы не можете спросить у вашего любимого, о чем он давно мечтает или планирует приобрести себе сам. Именно поэтому внимательно слушайте. Обычно, люди ненароком оговариваются о своих желаниях.



Что подарить парню на 14 февраля: идеи

Возможно, во время вашего похода по магазинам или при просмотре какого-то интернет-магазина. Это, наверное, лучший совет, который можно дать в этом случае.

Забыть про полотенца, наборы носков, гели для бритья и тому подобные "подарки". День Валентина – это возможность превратить этот день в нечто особенное, в настоящую романтическую сказку, которую создать всем под силу.

Завтрак в постель на День святого Валентина

Нам всегда не хватает времени друг на друга. У нас напряженный график на работе, много домашних дел... Попробуйте это изменить и уделить немного больше внимания. Начните с самого утра – сделайте все, чтобы это утро не было суетливым, а для этого ложитесь пораньше спать и подготовьте все необходимое с вечера.

Для завтрака в постель вам нужно только дополнительных полчаса времени! Продумайте концепцию завтрака еще с вечера. Экспромт, безусловно, штука замечательная, но в данном случае неоправданная: утренняя трапеза в постели должна быть стильной, красиво поданной, а наскоро порубленный салат и бутерброд с сыром ожидаемого эффекта не произведут.



Завтрак в постель на День святого Валентина

Для того, чтобы красиво подать завтрак – возьмите специальный столик. Если его нет – можно приобрести или просто заменить обычным широким подносом. Застелите его яркой тканью и играйте на контрастах – красный с белым, золотистым или зеленым цветом выглядит очень выигрышно. Не забудьте о салфетках и милой открытке. Не пренебрегайте такими деталями, поскольку именно они обеспечивают незаменимую атмосферу уюта и тепла. Кстати, также будут цветы. Да-да, мы привыкли, что их всегда дарят мужчины, но это особый день. Один яркий цветок в миниатюрной вазочке произведет неизгладимое впечатление.

Не перегружайте столик блюдами и тарелками. Во-первых, это неэстетично, а во-вторых, это ужасно неудобно. Выберите одно блюдо и чашку кофе или чая (в зависимости от того, что любит пить ваш любимый).



Завтрак в постель на 14 февраля

Меню завтрака – на ваше усмотрение, но старайтесь составить его максимально для вашего мужчины. Если он любит сладкие завтраки, то выбирайте тосты с джемом, арахисовым маслом или даже шоколадом, круассаны, можно быстро приготовить сырники или овсянку с фруктами. Если же любит обильные варианты – пышный французский омлет с овощами и ярким салатом будет очень кстати. Главное, не готовьте того, что делаете всегда и что напоминает про обыденность. Пусть этот завтрак будет особенным.

Романтический ужин на двоих

Если у вас утром все же не хватает на времени на то, что понежиться в постели и насладиться чашкой кофе вместе с любимым, не беда. Это можно повторить вечером, но уже без кофе, если все же хотите уснуть. Романтический ужин на двоих, кажется, никогда не станет банальным. А тем более, если он не часто, то не сможет надоесть.

Ужин – это не только еда, но и атмосфера и беседа. А вот чего-чего, а разговоров иногда так не хватает! Но, как и у приготовления завтрака, здесь тоже есть свои нюансы. Во-первых, не заказывайте еду. Это должно быть что-то особенное, а вот пицца вряд ли создаст праздничную атмосферу, даже если она и вкусная. Если вы не очень хорошо справляетесь на кухне, выберите максимально простые блюда. Но поверьте, если вы приготовите ужин своими руками – он ​​будет в сто раз вкуснее, чем изысканное блюдо из соседнего ресторана. А все потому, что вы добавите в блюдо свою любовь, которую ничто на свете не сможет заменить.



Романтический ужин на двоих в День святого Валентина

Сервировка стола тоже должна быть тематической. Приобретите красную скатерть, яркие салфетки, красивые свечи и цветы. Не перегружайте стол блюдами – достаточно основного блюда и закуски, десерт уже готовьте по желанию. Из напитков – выберите качественное вино или шампанское. Даже если ваш мужчина любит пиво, лучше от этого сегодня воздержаться и не портить романтическую волшебную атмосферу. Включите легкую и тихую музыку, которая не будет мешать вам разговаривать.

Пища не должна быть тяжелой, ведь перспектива валяться потом в постели, держась за полный живот, никого не обрадует. Например, это может быть паста с морепродуктами или овощами и пармезаном, запеченный кролик или утка с клюквенным соусом, легкий салат из овощей с заправкой из бальзамического уксуса и горчицы. А на десерт легкая панакота или чизкейк. Или, если вы хорошо справляетесь с тестом, то можно приготовить печенье в форме валентинок или печенье с предсказаниями, где можно написать романтические пожелания или прогнозы.



Романтический ужин на двоих на 14 февраля

Главное, не забывайте о себе! Несмотря на то, что ужин будет дома – роскошное платье, прическа и макияж должны быть обязательно. Ведь еда – это еда, а вот вы – залог эстетического удовольствия.

Развлечения и путешествие

Конечно, очень сложно сделать путешествие спонтанным подарком, ведь для этого нужно детально спланировать свое время. Но зима – это прекрасное время, чтобы приобрести авиабилеты на лето. Например, вы давно планировали улететь к океану/в Европу/Лондон/на Канары? Самое время это сейчас воплотить!



Дарите впечатления, а не деньги

Если ваш мужчина любит музыку и фестивали, то к билету на самолет можно приобрести билеты и на концерт любимой группы или фестиваль. Пока их сейчас продают по сниженным ценам, поэтому можно еще и сэкономить.

Совместное путешествие – это всегда увлекательно! Новые эмоции, новые впечатления и открытия – это дороже денег.

Подарки своими руками

Мы уже говорили, что просто купить термочашку или клавиатуру мало. Поэтому проявите фантазию, вспомните свои таланты и творите! Это может быть картина или портрет любимого, связанный свитер или даже испеченный торт. Главное, что вы вложите частичку своего сердца. Поверьте, эти подарки будут долго помниться!

Валентинки, блинчики в форме сердца или баночка с сотней причин, почему вы его любите, растопят сердце даже самых суровых мужчин.

Фитнес-трекер и другие подарки для хобби

Волшебный фитнес-трекер не выходит из моды, потому что помогает следить за здоровьем. Он фиксирует пройденное расстояние, считает калории, рассказывает о фазах сна...

И заставит вашего мужчину улыбаться, если он:

– спортсмен;

– хочет казаться спортсменом;

– не хотел носки.

Что касается остального, то отталкивайтесь от предпочтений. Это может быть книга, виниловые диски, комиксы, лицензионная игра, подставка под ноутбук, кружка с USB-подогревом, гитара для PlayStation и другие железки. В общем, мужчинам всегда нравятся штуки, которыми можно управлять или что-то измерять. Некоторые даже обрадуется вертолету на радиоуправлении! Особенно, когда ты уже в том возрасте, когда самому покупать стыдно, а вот поиграть еще хочется.

Сертификаты на изучение чего-то нового

Новые знания – это, наверное, лучший подарок на любой праздник. К тому же, сегодня приобрести сертификат можно на что угодно! Изучение английского языка, нового языка программирования, танцы, игра на гитаре и даже гончарное искусство!

Если же говорить конкретно о Дне Валентина, то, конечно, лучше выбирать двойные сертификаты и делать это вместе с любимым. Ведь вдвоем приятнее и веселее ходить в спортзал, кататься на лошадях или просто позировать для фотографа.

Любите и будьте любимы!