Что покупать на распродажах: советы Андре Тана

Распродажи – отличная возможность обновить гардероб и не "влететь в копеечку". Однако, на какие вещи выгодно обращать внимание, чтобы потом не разочароваться шопингом.

Украинский дизайнер Андре Тан рекомендует обратить внимание прежде всего на базовую одежду, ведь она в любой коллекции и никогда не теряет актуальности. Об этом он рассказал в онлайн-конференции изданию "КП в Украине".

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"Базовые вещи – это в основном верх, потому что идеальное соотношение 1 к 3, то есть у вас должен быть один низ и три верха. Я советую на 60-70% распродажах всегда покупать кашемировые свитера и гольфы, потому что они полежат буквально полгода, но в сезон осень-зима будут продаваться за бешеные деньги", – отметил дизайнер.

Второй удачной инвестицией в гардероб является белая блузка.

Я всегда рекомендую покупать белые блузки и рубашки на распродаже. Дело в том, что такие вещи всегда шьют из поплина и хлопка, и после 15-20 стирок они желтеют. Поэтому лучше покупать на распродаже несколько недорогих блузок и рубашек, чем носить одну крутую за бешеные деньги,

– объяснил Андре Тан.

Также украинский дизайнер порекомендовал приобрести джинсы, а именно обратить внимание на модели скинни или клеш от бедра.

"Клеш не должен быть от колена, а от бедра. Потому что стиль 70-х, широкий манжет внизу, и благодаря этому бедра любой женщины кажутся намного стройнее. А украинские женщины славятся хорошей филейной частью", – добавил он.

Следующим предметом гардероба, на который стоит обратить внимание во время "сейлов" – пальто, которое может прослужить минимум 5 лет.

"Также я еще советовал бы купить черные брюки или черный костюм. Я ненавижу женщин, которые говорят, мол, мне не нужен такой костюм, так как в нем некуда ходить. Будет костюм – будет и повод", – отметил Андре Тан.