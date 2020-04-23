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Что послушать на карантине: 5 песен от Alyona Alyona

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Alyona Alyona / Facebook / @ alyona alyona

Всемирно известная украинская рэперша Alyona Alyona соблюдает карантин, однако не останавливает свою творческую деятельность. Даже в изоляции она успевает записывать новые треки и радовать поклонников своей музыкой. А также делится любимыми песнями, которые советует послушать дома.

Карантин – не повод забывать о себе и своем развитии. Наоборот, можно использовать это время с пользой и заняться чем-то новым, открыть новые таланты. Рэперша Alyona Alyona продолжает активно работать над собственной карьерой и даже на карантине презентует новые хиты. Также она опубликовала в своем телеграм-канале 5 треков, которые стоит послушать в изоляции.

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Как известно, карантин в Украине продлили до 11 мая. Это означает, что у нас появилось еще больше свободного времени, а наслаждаться прогулками, посиделками в кафе, посещением концертов и кинотеатров мы все еще не сможем. Предлагаем подборку песен от Alyona Alyona, которые она готова слушать миллионы раз.

Джамала – "Сумую": смотрите видео онлайн

Один в каное – "Лю": смотрите видео онлайн

Eminem – Superman: смотрите видео онлайн

Chris Isaak – Wicked Game: смотрите видео онлайн

Queen – Who Wants To Live Forever: смотрите видео онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Новости LifeStyle Alyona Alyona Музыка
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