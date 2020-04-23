Что послушать на карантине: 5 песен от Alyona Alyona
Всемирно известная украинская рэперша Alyona Alyona соблюдает карантин, однако не останавливает свою творческую деятельность. Даже в изоляции она успевает записывать новые треки и радовать поклонников своей музыкой. А также делится любимыми песнями, которые советует послушать дома.
Карантин – не повод забывать о себе и своем развитии. Наоборот, можно использовать это время с пользой и заняться чем-то новым, открыть новые таланты. Рэперша Alyona Alyona продолжает активно работать над собственной карьерой и даже на карантине презентует новые хиты. Также она опубликовала в своем телеграм-канале 5 треков, которые стоит послушать в изоляции.
Читайте также: Леся Никитюк записала хит о карантине совместно с украинской группой: слушайте песню Stay At Home
Как известно, карантин в Украине продлили до 11 мая. Это означает, что у нас появилось еще больше свободного времени, а наслаждаться прогулками, посиделками в кафе, посещением концертов и кинотеатров мы все еще не сможем. Предлагаем подборку песен от Alyona Alyona, которые она готова слушать миллионы раз.
Джамала – "Сумую": смотрите видео онлайн
Один в каное – "Лю": смотрите видео онлайн
Eminem – Superman: смотрите видео онлайн
Chris Isaak – Wicked Game: смотрите видео онлайн
Queen – Who Wants To Live Forever: смотрите видео онлайн
Читайте также
-
Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет стройности: как модель держит себя в форме на карантинесегодня , 14:58
-
Джулия Робертс разводится с мужем после 18 лет брака, – СМИсегодня , 13:10
-
Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось два года: новые фото принца Луисегодня , 09:03
-
Маша Ефросинина показала стильные домашние образы на каждый день недели: видеосегодня , 11:42
-
Издевательство над младенцами, Добкин и Шуфрич в ролях: скандальные факты о фильме "Дау"сегодня , 11:25
-
Настя Каменских поделилась секретами крепких отношенийсегодня , 10:30