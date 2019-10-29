10 атмосферных мультфильмов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин: яркая подборка

Уже скоро весь мир будет отмечать один из самых популярных современных праздников – Хэллоуин. В ночь с 31 октября на 1 ноября его фанаты традиционно будут переодеваться в маскарадные костюмы. Но, если вы не знаете, как провести вечер накануне Дня всех святых, редакция LifeStyle 24 готова порекомендовать. Мы подготовили для вас подборку мультфильмов, которые можно посмотреть перед Хэллоуином.

Хэллоуин пришел к нам около 30 лет назад, и с того времени его празднование приобретает все большую популярность. Улицы украшают тыквами, осенними композициями и фонариками, а помещения декорируют паутиной, воздушными шариками и масками "крик". Дети активно ищут себе костюмы и репетируют выпрашивание конфет.

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Казалось бы, что лучше может дополнить хэллоуинскую атмосферу, которую создают фонари Джека? Но редакция LifeStyle 24 точно знает, что порекомендовать ярым поклонникам жуткого праздника.

Если вы посмотрели все фильмы ужасов о Хэллоуине, тогда мы предлагаем вам небанальный список мультфильмов о зомби, ведьмах, призраках, а также готике, которые можно включить перед Хэллоуином. В подборке вы можете найти картины, которые понравятся детишкам, а также ленты, от которых станет жутко даже взрослым. Впрочем, веселый и одновременно атмосферный вечер гарантирован!

10 мультфильмов к Хеллоуину

1. "Винни и Лампи празднуют Хэллоуин" (2005)

Старый любимый мультфильм про Винни Пуха, который празднует Хэллоуин, наверное, будет более интересен детям. Однако обновленная история с хорошо известными персонажами обещает удивить, как всегда, безумными идеями Тигры относительно празднования Хеллоуина.

Любимая компания друзей решает отмечать его в волшебном лесу вместе с их новым другом слоником Хобоступом. Часть, посвященная Хэллоуину, подарит немало забавных моментов, а также удивительную историю о нем.

Смотреть трейлер к мультфильму "Винни и Лампе празднуют Хэллоуин": видео

2. "Мертвая невеста" (Corpse Bride) (2005)

События мультфильма "Труп невесты" происходят в провинциальном поселке в XIX веке. Его житель, парень Виктор, может получить титул лорда, однако для этого он должен выполнить одно важное условие – жениться. Чтобы быстрее получить чин, родители решают поспешно женить его на Виктории, дочери торговца рыбой.

Конечно, это взаимовыгодный союз, однако девушка очень понравилась потомку семьи аристократов. Поэтому, чтобы не осрамиться на свадьбе, Виктор репетирует обет и церемонию в лесу неподалеку от дома. Думая, что мнимое кольцо он надевает на ветку, он поклялся в верности невесте-трупу Эмили. Теперь его женой стала девушка из мира мертвецов, и, как бы Виктор не старался вернуться к любимой, его официальная жена забирает его к себе. И для того, что вернуться к Виктории, будущему лорду придется пройти не один круг ада.

Смотреть трейлер к мультфильму “Мертвая невеста”: видео

3. "Дом-монстр" (Monster House) (2006)

Трое парней по имени Дженни, Чедро и Ди Джей неожиданно станут частью захватывающей истории накануне Хэллоуина. Однажды они узнают, что дом, который расположен неподалеку, таит в себе злых духов. Конечно, родители ребятишек не поверили в их магическую историю, в результате чего те попадут не в одну опасную ситуацию.

Хозяина магического дома забирают в больницу с инфарктом, а беспокойная тройка решает проследить за жутким особняком, который начал жить своей жизнью. На глазах Дженни, Чедро и Ди Джея дом-монстр чуть не съел девочку. Ребята не понимают, почему он так сильно ненавидит детей. И только хозяин имения расскажет им правду о душе дома. Оказывается, в этом замешана его умершая жена Констанция, над которой при жизни издевалась детвора.

Смотреть трейлер мультфильма "Дом-монстр": видео

4. "9" или "Девять" (2009)

Анимационная картина "9" расскажет жутковатую историю о недалеком будущем, в котором роботы и искусственные интеллекты могут уничтожить живое население Земли. И тот час становится все ближе, когда машины восстают против человечества. Остановить их смогут только девять странных кукол, которые создал гениальный профессор. Каждая из игрушек наделена одним человеческим чувством. И они предстанут перед армией роботов и машин. Остается лишь узнать о талисмане, благодаря которому профессор создал кукол с душой. В нем кроется ключ к спасению человечества.

Смотреть трейлер к мультфильму "9": видео

5. "Коралина в мире кошмаров" (2009)

Маленькой Коралине кажется, что ее родители не уделяют ей достаточно внимания. А также ее семья переехала в новое место, несмотря на то, что она хотела остаться жить в старом доме. А еще незнакомцы часто называют ее Каролиной, делая ошибку в имени, что ее страшно раздражает. Из-за ряда таких факторов черноволосая девочка не может радоваться жизни. Но однажды она находит потайную дверь в одной из отдаленных комнат, которая приведет ее в волшебный мир, о котором она мечтала.

В нем ее новые родители будут кормить ее сладостями и все время играть с ней. Здесь Коралина найдет все, чего ей не хватало в ее реальной жизни. Однако не все будет так сказочно, как она мечтала. Ее новая любящая мама окажется злой ведьмой, которая крадет детей. И тут девочка понимает, что ее родным родителям угрожает опасность. Она может спасти их, и все, что остается сделать – найти выход из магического мира.

Смотреть трейлер к мультфильму "Коралина в мире кошмаров": видео

6. "Паранорман" (ParaNorman) (2012)

Мультфильмы про зомби пользуются едва ли не наибольшей популярностью среди всех, которые смотрят на Хэллоуин. Поэтому следующая рекомендация будет именно об этих фантастических существах.

Мальчик по имени Паранорман обладает магическими способностями. Его дар – умение общаться с призраками и зомби. Конечно, главный герой был бы рад жить спокойной жизнью, как и все его друзья, однако для него судьба подготовила кое-что интересное. На его крошечные плечи ложится нешуточная ответственность. Норман вынужден спасти свой город от зла, которое нападает на него. Однако в борьбе с привидениями и зомби препятствовать особенному мальчику будут прагматичные взрослые, которые придумали другие способы, как победить магических злоумышленников.

Смотреть трейлер к мультфильму "Паранорман": видео

7. "Монстры на каникулах" (Hotel Transylvania) (2012)

Граф Дракула построил отель-крепость "Трансильвания", чтобы уберечь свою семью от ненавистных людей, которые боятся монстров, но, несмотря на это, всегда их преследуют. Именно там от назойливого общества отдыхают магические существа.

Однажды Граф Дракула решает сделать громкое празднование по случаю 118-го дня рождения своей дочери Мэйвис. В список приглашенных на пышный банкет попали чудовище Франкенштейна, Мумия, семья Оборотней, человек-невидимка и другие. Однако неожиданно для Дракулы на праздновании появляется обычный 21-летний турист Джонатан. Его визит станет настоящим сюрпризом на вечеринке монстров.

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8. "Семейка монстров" (The Boxtrolls) (2014)

Мальчику Эггсу не повезло родиться в роскошном замке, где за ним присматривали бы слуги. Однако его полностью устраивает жизнь в глубинах канализации города Сирбург, где вместе с ним живут коробочные тролли. Он даже считает магических существ своей семьей. Но однажды злодей по имени Хватсон решает попасть в высшее общество, став там "своим". Он придумывает коварный план, благодаря которому его мечта может осуществиться.

Хватсон распускает слухи, согласно которым невинные монстрики едят людей. Человечество намерено уничтожить жителей канализации Сирбурга. Однако сиротка Эггс, которого воспитала добрая семья троллей, не может сидеть, сложа руки. Но однажды его жизнь кардинально меняется. Он встречает девушку из того самого высшего общества и влюбляется в нее. Она хочет познакомить его со своими родителями. Возможно, именно эта встреча поможет Эггсу спасти свою необычную семью.

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9. "Мы – монстры" (Happy Family) (2017)

Обычная семья настолько привыкла к обыденности, что перестает замечать радости жизни. Чтобы хоть как-то развлечься, мама Эмма решает купить маскарадные костюмы, чтобы развлечься на Хэллоуин. Она позвонила в магазин "Мир вампиров", чтобы заказать наряд, однако трубку поднял сам граф Дракула, о чем она, конечно же, не догадалась. Как следствие, членам семейства удастся не только примерить страшные костюмы, но и превратиться в монстров. Папа Фрэнк станет чудовищем Франкенштейна, мама Эмма – вампиром, Фей – мумией, а Макс – оборотнем. Чтобы вернуться к привычному образу жизни, им надо всего лишь понять, что самое важное в мире – семья, и только она обеспечит им полноценное счастье.

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10. "Семейка Адамсов" (The Addams Family) (2019)

Готический фильм, который фанаты неординарного сюжета любили пересматривать накануне Хэллоуина, превратился в семейный анимационный мультфильм "Семейка Адамсов".

Все те же любимые герои в истории, рассказанной на новый лад, переехали в новый городок. Они живут в своем привычном ритме: мама Кэролин носит одежду исключительно черного цвета, а детишки охотно играют на кладбище. Несмотря на свою неординарность, дочь семейства вынуждена ходить в местную школу, где все дети обходят ее стороной. И все было бы ничего, Уэнздэй привыкла к такому отношению.Однако однажды в размеренную жизнь семьи Адамсов вмешивается известная ведущая Марго Нидлер. Всеми способами она пытается избавиться от новых обитателей, которых все считают особенными.

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