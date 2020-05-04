Что посмотреть на карантине: фильмы и сериалы от Ахтема Сеитаблаева

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения, лауреат престижной кинопремии Золота Дзига 2020 Ахтем Сеитаблаев присоединился к числу знаменитостей, которые посоветовали поклонникам ленты, достойные просмотра на карантине. Звездную подборку читайте в эксклюзивном материале LifeStyle 24.

Ахтем Сеитаблаев является не только замечательным режиссером, но и прекрасным актером. Он знает, как поразить зрителя своей ролью и заставить его пережить все те эмоции, что бушуют внутри персонажа, которого он воплощает на экране. Специально для 24 канала Ахтем Шевкетович поделился списком любимых фильмов и сериалов.

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Поскольку Ахтем Сеитаблаев работает в киноиндустрии, то смотрит работы многих отечественных и мировых режиссеров и актеров, черпает что-то для себя и самосовершенствуется. Среди тех лент, которые больше всего пришлись ему по душе, являются фильмы и сериалы украинского и иностранного производства. Что именно советует посмотреть выдающийся артист – читайте дальше.

Подборка фильмов от Ахтема Сеитаблаева

"Платформа" – испанский научно-фантастический фильм с элементами ужасов и триллера. Действие происходит в многоэтажной тюрьме, где на каждом этаже есть двое заключенных. Она построена в виде башни, через центр которой проходит прямоугольная шахта. Раз в день из этой шахты спускается платформа с пищей. Сначала пища поступает на верхний этаж, и ее вполне могло бы хватить на всех заключенных, однако в то время, как наверху пируют, жители нижних этажей совершают самоубийства или становятся каннибалами.

"Платформа" – трейлер: смотрите видео онлайн

"С 5 до 7. Время любовников" – это история о страстном романе красивой жены французского дипломата и молодого писателя, которые живут в Нью-Йорке. Каждый день на любовь у них есть всего два часа – с пяти до семи.

"С 5 до 7. Время любовников" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Вулкан" – переводчик Лукс, который работает в ОБСЕ, после нескольких странных совпадений оказывается в южноукраинском городе Берислав. Он становится гостем странного хозяина Вовы и сталкивается с совершенно новой вселенной, в которой жизнь кажется полностью оторванной от любого привычного строя. Увлечение Вовой и его дочерью Марушкой подталкивает его к собственным поискам давно затерянного счастья.

"Вулкан" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Мої думки тихі" – один из первых образцов качественного юмористического кино. Сюжет построен на том, что звукооператор Вадим впервые имеет шанс проявить свой талант и получить долгожданную возможность переехать в Канаду. Но для этого ему нужно записать звуки карпатских животных. Это дело могло бы быть очень простым, если бы не мама, которая отправилась с Вадимом в экспедицию.

"Мої думки тихі" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Захар Беркут" – это лента, которая стала первым масштабным сотрудничеством украинских и голливудских режиссеров. Это экранизация знаменитой повести Ивана Франко "Захар Беркут". В ней показано, как орда пытается захватить все украинские Карпаты. Они уничтожают все на своем пути и захватывают людей в плен. Противостоять захватчикам будет доблестное войско Захара Беркута.

"Захар Беркут" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Додому" – история крымскотатарской семьи, которая переживает потерю. Старший сын главного героя умирает в Киеве. Отец отправляется в столицу, чтобы забрать тело отпрыска и вернуть домой младшего сына. Однако парень не понимает намерений отца и не хочет возвращаться из мирного Киева на оккупированный полуостров.

"Додому" – трейлер: смотрите видео онлайн

Также режиссер советует посмотреть сериалы "Кремниевая долина" и "Авеню 5".