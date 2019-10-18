Что посмотреть на выходных: любимые комедии Леси Никитюк, Сергея Притулы и "Варьятов"

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Леся Никитюк и Сергей Притула назвали любимые комедии
Леся Никитюк и Сергей Притула назвали любимые комедии / Пресс-служба Нового канала

Киноманы часто тратят часы на поиски фильмов, которых еще не видели. На помощь пришли знаменитые телеведущие, которые поделились названиями своих любимых комедий.

Так, представители популярных проектов Нового канала Леся Никитюк и Сергей Притула, а также актеры "Варьяты-шоу" и эксперт "Топ-модель по-украински" Владимир Демчинский поделились своими любимыми фильмами.

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Леся Никитюк

"Самая любимая комедия, наша семейная, – Это "Чокнутый профессор", все части. Там такая семейка, которая постоянно ест и больше ничего не делает. Очень смешной фильм, особенно в украинском дубляже", – поделилась Леся Никитюк.

Кинолента 1996 года рассказывает историю профессора Шермана Клампа, который имел избыточный вес. Однако это стало проблемой для главного героя, когда он влюбился. В борьбе с лишними килограммами профессор прибегает к экспериментам, от которых невозможно удержать смех.

Смотрите трейлер к фильму "Чокнутый профессор": видео

Сергей Притула

"Пропавшая грамота" – лучшая комедия всех времен и народов!" – уверен Сергей Притула.

Фильм был снят по мотивам ранних произведений Николая Гоголя. Главные герои киноленты "Пропавшая грамота" – украинские казаки, которые должны пройти путь до самой царицы в Петербурге. Однако дорога покажется долгой, полной веселых историй и загадочных событий.

Кадр з фільму
Кадр из фильма "Пропавшая грамота"

Владимир Жогло и Виталий Тыльный

"Мне очень нравятся "Горячие головы!", первая и вторая части, а также "Голый пистолет" (все части), "Без вины виноватый" и "Шестой элемент", – поделился Владимир Жогло.

Поддержал коллегу по "Варьяты-шоу" и Виталий Тыльный. Актер также посоветовал посмотреть фильм "Горячие головы!". Кинолента рассказывает зрителям о талантливом, но очень изменчивом пилоте, который должен справиться с призраком своего отца и спасти миссию, которая находится под угрозой срыва. Фильм является пародией на знаменитый "Лучший стрелок".

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Смотрите трейлер к фильму "Горячие головы!": видео

Владимир Демчинский

"Чем взрослее становлюсь, тем меньше люблю комедии. Точнее, свежеснятые комедии. Просто очень редко появляется что-то настолько смешное, что заставляет хохотать до полуобморока. Последнее кино, от которого меня просто разрывало от смеха, – это черная комедия почти 10-летней давности "Смерть на похоронах". Да и все остальные фильмы в моем сборнике – тот еще раритет. Зато смешной!" – отметил эксперт проекта "Топ-модель по-украински".

"Смерть на похоронах" – отличный пример комедии с черным юмором. Сюжет построен вокруг церемонии прощания с отцом главных героев – Аарона и Райана. Но все с начала летит кувырком, когда похоронное бюро перепутало гробы. Курьезные ситуации возникают и на фоне зависти: Аарон не может смириться с тем, что Райан воплотил его мечту и стал успешным писателем.

Смотрите трейлер к фильму "Смерть на похоронах": видео

Кроме этого, эксперт советует киноманам посмотреть комедию "Тупой и еще тупее". Здесь, по словам Владимира Демчинского, идеальное все: любимый комик всех времен и народов Джим Керри, яркие персонажи и приключения, взрыв радости и смеха из детства.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Леся Никитюк Сергей Притула Кино
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