Что посмотреть на выходных: любимые комедии Леси Никитюк, Сергея Притулы и "Варьятов"

Киноманы часто тратят часы на поиски фильмов, которых еще не видели. На помощь пришли знаменитые телеведущие, которые поделились названиями своих любимых комедий.

Так, представители популярных проектов Нового канала Леся Никитюк и Сергей Притула, а также актеры "Варьяты-шоу" и эксперт "Топ-модель по-украински" Владимир Демчинский поделились своими любимыми фильмами.

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Леся Никитюк

"Самая любимая комедия, наша семейная, – Это "Чокнутый профессор", все части. Там такая семейка, которая постоянно ест и больше ничего не делает. Очень смешной фильм, особенно в украинском дубляже", – поделилась Леся Никитюк.

Кинолента 1996 года рассказывает историю профессора Шермана Клампа, который имел избыточный вес. Однако это стало проблемой для главного героя, когда он влюбился. В борьбе с лишними килограммами профессор прибегает к экспериментам, от которых невозможно удержать смех.

Смотрите трейлер к фильму "Чокнутый профессор": видео

Сергей Притула

"Пропавшая грамота" – лучшая комедия всех времен и народов!" – уверен Сергей Притула.

Фильм был снят по мотивам ранних произведений Николая Гоголя. Главные герои киноленты "Пропавшая грамота" – украинские казаки, которые должны пройти путь до самой царицы в Петербурге. Однако дорога покажется долгой, полной веселых историй и загадочных событий.



Кадр из фильма "Пропавшая грамота"

Владимир Жогло и Виталий Тыльный

"Мне очень нравятся "Горячие головы!", первая и вторая части, а также "Голый пистолет" (все части), "Без вины виноватый" и "Шестой элемент", – поделился Владимир Жогло.

Поддержал коллегу по "Варьяты-шоу" и Виталий Тыльный. Актер также посоветовал посмотреть фильм "Горячие головы!". Кинолента рассказывает зрителям о талантливом, но очень изменчивом пилоте, который должен справиться с призраком своего отца и спасти миссию, которая находится под угрозой срыва. Фильм является пародией на знаменитый "Лучший стрелок".

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Смотрите трейлер к фильму "Горячие головы!": видео

Владимир Демчинский

"Чем взрослее становлюсь, тем меньше люблю комедии. Точнее, свежеснятые комедии. Просто очень редко появляется что-то настолько смешное, что заставляет хохотать до полуобморока. Последнее кино, от которого меня просто разрывало от смеха, – это черная комедия почти 10-летней давности "Смерть на похоронах". Да и все остальные фильмы в моем сборнике – тот еще раритет. Зато смешной!" – отметил эксперт проекта "Топ-модель по-украински".

"Смерть на похоронах" – отличный пример комедии с черным юмором. Сюжет построен вокруг церемонии прощания с отцом главных героев – Аарона и Райана. Но все с начала летит кувырком, когда похоронное бюро перепутало гробы. Курьезные ситуации возникают и на фоне зависти: Аарон не может смириться с тем, что Райан воплотил его мечту и стал успешным писателем.

Смотрите трейлер к фильму "Смерть на похоронах": видео

Кроме этого, эксперт советует киноманам посмотреть комедию "Тупой и еще тупее". Здесь, по словам Владимира Демчинского, идеальное все: любимый комик всех времен и народов Джим Керри, яркие персонажи и приключения, взрыв радости и смеха из детства.