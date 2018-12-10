О площади Рынок, кофейнях и Высоком замке во Львове слышали, наверное, даже те, кто здесь ни разу и не был. Однако городу Льва есть чем удивить каждого туриста, стоит только чуть внимательнее присмотреться к его улочкам. Где погулять во Львове и какие невероятные места таит в себе город – читайте дальше.

Львов – это кофейни, узенькие улочки, увлекательная архитектура и неожиданные блюда и наливки. Сюда стоит ехать хотя бы потому, что такого атмосферного города в Украине больше нет, потому что здесь каждый дом, квартал, переулок дышат историей. Они хранят память о том, что произошло много веков назад. Это и создает неповторимый шарм, которым любуются туристы.

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Город Льва – неповторимый, и если вы сюда приедете хоть раз, то обязательно захотите вернуться!

Что посмотреть во Львове и куда пойти погулять – список лучших мест

Площадь Рынок

Конечно, мы не можем обойти вниманием популярные туристические места во Львове, поэтому начнем именно с них. Площадь Рынок – самая известная площадь города, которая расположена в самом центре. От нее расходятся улочки, которые усеяны разнообразными тематическими кафе и ресторанами. Здесь же можно часто услышать уличных музыкантов.



Площадь Рынок во Львове

Где найти: площадь Рынок расположена в центре города.

Ратуша

Прекрасное место для того, чтобы осмотреть центральную часть города с высоты. Львовская ратуша – самая высокая в Украине, ее высота – 65 метров. Поэтому с нее хорошо обозревается город.



Вид на Львов с Ратуши днем



Вид на Львов с Ратуши вечером

Где найти: площадь Рынок, 1.

Итальянский дворик

Уютное место в самом сердце города Льва. Здесь можно отдохнуть от шумных улиц, наполненных туристами. Еще в 16 веке, когда строили дворик, владельцы пытались обустроить его так, чтобы этот уголок стал местом отдыха. Сейчас Итальянский дворик часто принимает гостей. Здесь работает кофейня, а также часто звучат джазовые и классические концерты.



Итальянский дворик во Львове

Лучшего места для романтической фотосессии и не придумаешь!

Где найти: площадь Рынок, 6.

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Высокий замок

Быть во Львове и не подняться на Высокий замок – это как в Киеве не увидеть Крещатик. Это самая высокая точка города Льва, высота горы – 413 метров. Когда-то на ней возвышался замок. Застраивать гору начали еще в 13 веке. Когда замок перестроили и его стало хорошо заметно с окрестных территорий, то гору начали называть Замковой, или "Высоким замком".



Высокий замок – это на самом деле гора, а не замок

В 17 веке через Львов прошли шведские войска, которые штурмовали твердыню. С тех пор замок начал разрушаться. И, к сожалению, век за векомо его сохранности никто не заботился. Камнями с горы мостили улицы, разбирали оборонительные сооружения, чтобы строить в городе дома. Сейчас от замковых укреплений осталась небольшая стена. А Замковая гора стала одним из самых любимых смотровых площадок для львовян и гостей города. И это не удивительно, ведь вид с горы – действительно невероятный.



Вид на Львов с Высокого замка

Львовская опера

Опера является одним из наиболее архитектурно выразительных памятников Львова. Ее изящное здание удивляет жителей и гостей города невероятной роскошью и совершенством. Здесь часто проходят оперетты, оперы и другие премьеры.



Оперный театр во Львове

Где найти: проспект Свободы, 1.

Памятник трубочисту

Этот памятник расположился достаточно высоко – он размещен на крыше кафе "Дом легенд" на Староеврейской улице.



Памятник трубочисту

Рядом с ним "припарковалась" машина. Представьте себе, на седьмом этаже! Как ее удалось туда завезти, неизвестно. Но выглядит авто на фоне панорамы города впечатляюще.



Только во Львове можно покататься на автомобиле... на седьмом этаже!

Это авто привлекает к себе еще и фанатов книг о волшебной вселенной Гарри Поттера, потому что очень уж оно напоминает автомобиль из фильмов о волшебнике!



"Дом легенд" во Львове

Где найти: Староеврейская, 48.

Лычаковское кладбище

Обычно, кладбища – это не место для туристов, но это не про Львов. Лычаковское кладбище – не просто место для захоронения, а историко-культурный музей-заповедник. Надгробные скульптуры – настоящие произведения искусства.



Лычаковское кладбище во Львове

Самые старые захоронения на Лычаковском кладбище датируются концом 18 века. В основном здесь хоронили известных людей. Здесь похоронен польский писатель Артур Гротт и его возлюбленная баронесса Ванда Монне. Также на львовском кладбище нашли свой покой Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Маркиян Шашкевич.



Лычаковское кладбище во Львове

Уже в наше время на кладбище похоронили активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и генерал-майора Сергея Кульчицкого, который погиб в зоне АТО.

Где найти: Мечникова, 33.

Дворец Потоцких

Красивое здание в стиле классицизма построено в 19 веке. Инициаторами создания дворца стала известна семья Потоцких. Ранее на месте дворца Потоцких был небольшой охотничий дом.

Где найти: ул. Коперника, 16

Нетуристические места Львова

Настоящий Львов откроется, только если вырваться из замкнутого круга зданий, примыкающих к площади Рынок, затеряться среди кривых улочек Старого города, не боясь заглядывать в дворы и дворики.

Погулять возле роскошных вилл

Трамвай № 2 унесет вас из шумного центра в тишину старинных окрестностей, где среди роскошных вилл наступит прозрение: город может быть тихим.



Улица Генерала Чупринки

Улица Генерала Чупринки тянется от костела св. Марии Магдалины (ныне Дом органной и камерной музыки) до Академика Рудницкого. По ней совсем не гуляют туристы, наверное, поэтому она до сих пор сохранила дух времени и не обзавелась десятками ресторанов и кафе. Когда-то этот район назывался Кастеливка, и его близость к центру подтолкнула к строительству новых домов в конце XIX века.



Улица Генерала Чупринки

Неуемная фантазия архитекторов щедро выплеснулась на эту улицу в виде множества вилл и особняков, построенных для тогдашней львовской элиты и интеллигенции.

Одно из наиболее примечательных зданий – дом-замок на Генерала Чупринки под номером 50-52. Интересно то, что особняк и сейчас используется по назначению – в его квартирах живут обычные люди.



Дом-замок на улице Генерала Чупринки, 50-52

Пластилиновый дом

Творение современных дизайнеров – "Пластилиновый дом" напоминает творения Гауди. Расположен дом на улице Цетнеровка, 16, что недалеко от Лычаковского парка. Хозяину в наследство достался совершенно неприметный особняк, который он отдал на обновление местному архитектору Николаю Сенику. И теперь здание выглядит абсолютно нереалистично на фоне обычных польских особняков, и жаль, что о нем мало кто знает.



Пластилиновый дом во Львове

Где найти: Цетнеровка, 16.

Университет безопасности жизнедеятельности

Львовские университеты в целом незаслуженно лишены внимания туриста. Величественное здание Львовского университета безопасности жизнедеятельности похоже на замок, и оно ничем не уступает Черновицкому университету, который является главной туристической визиткой столицы Буковины.



Львовский университет безопасности жизнедеятельности

Здание в середине XIX века строил тот же архитектор, что и здание австрийского парламента и венского арсенала. Здесь размещался Дом инвалидов Галичины, искалеченных в войнах. Главный недостаток университета как объекта для туристов – он работает в закрытом режиме, поскольку подчиняется Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.



Часовня при университете

Но попасть сюда можно! В воскресенье есть возможность пройти на территорию университета, ведь здесь расположена часовня, где проводят богослужання. И если вы скажете, что идете именно с такой целью – вас обязательно пустят.

Где найти: Клепаровская, 35.

Львовские парки

Парки во Львове – это настоящая гордость города, ведь их очень много и все они невероятно красивые. Стрыйский парк может удивить своей садовой архитектурой, парк "Знесиння" (бывший Императорский лес или Кайзервальд) начинается с горы Льва и упирается в знаменитый Шевченковский гай – этнокомплекс под открытым небом, где проводят различные праздники и гуляния.



Стрийский парк

Зимой здесь хорошо бродить по заснеженным аллеям, а летом – устраивать пикники на холмах, с которых открывается великолепный вид на жестяные и черепичные крыши Старого города.



Парк "Знесиння"

Совершенно неизвестный туристам парк – Погулянка. Крутые овраги, покрытые массивными буками, спускаются с холмов улице Пасечной. Лучшего места, чтобы отдохнуть от шумного города, и не придумаешь.



Парк Погулянка

Смотровые площадки

Не увидев город с высоты, невозможно по-настоящему оценить его масштабы. Во Львове просто необходимо подняться как можно выше и насладиться красотой флюгеров и крыш.

Башня Ратуши и Высокий замок, с которых открывается вид на город, – слишком банальны, ведь во Львове есть масса нестандартных мест, откуда город видно со свежего ракурса.

Во-первых, это церковь Святых Ольги и Елизаветы, что на углу ул. Городецкой и Степана Бандеры. За совсем небольшую сумму со смотровой площадки открывается совершенно нестандартный вид.



Церковь Святых Ольги и Елизаветы

Во-вторых, альтернатива Высокому замку – Лысая гора. С нее, в отличие от раскрученного среди туристов Высокого замка, расстилается фантастическая панорама Старого города, но при этом абсолютно не мешают деревья. В-третьих, можно сходить на смотровую площадку Цитадели.



Вид на Львов с Лысой горы (или горы Князя Льва)

Двор потерянных игрушек

В этом необычном дворе хранятся куклы, плюшевые медведи, погремушки, садовые гномы, пластмассовые Карлсоны и другие игрушки. Антураж создает мистическую атмосферу. По словам местных жителей, выставленная на всеобщее обозрение коллекция принадлежит одному из жильцов. О существовании этого двора знают даже не все львовяне.



Двор потерянных игрушек во Львове

Где найти: ул. Князя Льва, 3.

Галерея под открытым небом

Одно из самых новых арт-пространств, расположенный в центре, во дворе возле площади Рынок. "Щось цікаве" – это единственная галерея под открытым небом во Львове. Здесь могут выставлять свои работы молодые художники, экспозиции часто меняются. Кроме выставок, в "Щось цікаве" проводят мастер-классы и акустические концерты. Здесь также есть лавка с изделиями ручной работы и одноименная кофейня.



Галерея под открытым небом во Львове

Где найти: площадь Рынок, 13.

Улица с несколькими названиями

Начиная с 2006 года во Львове проходит фестиваль "Кинолев". У фестиваля появилась своя традиция – к официальному названию Архивной улицы стали ежегодно добавлять имя того, кому посвящен очередной фестиваль. Теперь улица, кроме основного, имеет еще много названий: Бергмана, Феллини, Трюффо, Ильенко и Параджанова. Соответствующие таблички вешают на одном из зданий короткой Архивной улицы.



Улица Архивная во Львове

Где найти: ул. Архивная (между улицами Братьев Рогатинцев и Валовой)

Конечно, это далеко не все места во Львове, которые стоит посетить и увидеть. Потому что каждая улица города Льва хранит в себе много тайн и неожиданных архитектурных творений – мы лишь попытаться показать вам часть из них.

Открывайте Львов для себя! Желаем хороших путешествий!