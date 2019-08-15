Что приготовить из авокадо на завтрак: три идеи
Многочисленными исследованиями доказано, что авокадо полезен для нашего организма, ведь этот плод – прекрасный источник жирных кислот, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов. Предлагаем три варианта завтрака, которые можно приготовить с авокадо.
Смузи из авокадо, огурца и банана
Смузи из авокадо
Ингредиенты:
Один авокадо.
Один банан.
Один огурец.
Лимонный сок – 60 мл.
Миндальное молоко.
Рецепт приготовления:
1. Авокадо очистите от кожицы, удалите косточку и нарежьте мякоть средними кусочками.
2. Банан и огурец также почистите и нарежьте.
4. Сложите авокадо, банан и огурец в блендер. Добавьте лимонный сок и миндальное молоко.
5. Взбейте до получения однородной массы.
Салат с авокадо и яйцами
Салат с авокадо и яйцами
Ингредиенты:
Мякоть одного авокадо.
Три перепелиных яйца.
Небольшой пучок зеленого лука.
Цедра лимона.
Рецепт приготовления:
1. Извлеките чайной ложечкой мякоть авокадо, чтобы получились шарики.
2. Сварите перепелиные яйца и разрежьте их пополам.
3. Нарежьте зеленый лук.
4. Все ингредиенты положите на тарелку, немного посолите и полейте соком лимона. Перед подачей украсьте салат цедрой лимона.
Сэндвич с авокадо
Сэндвич с авокадо
Ингредиенты:
Одна чиабатта.
Половина авокадо.
Помидор – 1/3 шт.
Сливочное масло 25 г.
Куриная ветчина – 5 ломтиков.
Руккола – несколько веточек.
1/2 ч.л лимонного сока.
Рецепт приготовления:
1. чиабатту разрежьте пополам и намажьте на нее масло.
2. Авокадо очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком.
3. Помидор нарезать кружочками.
4. На одной половинке чиабатты разложите руколу, ломтики куриной ветчины, помидоры и авокадо.
5. Накройте второй половинкой хлеба и сразу же подавайте.