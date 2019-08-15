Что приготовить из авокадо на завтрак: три идеи

Многочисленными исследованиями доказано, что авокадо полезен для нашего организма, ведь этот плод – прекрасный источник жирных кислот, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов. Предлагаем три варианта завтрака, которые можно приготовить с авокадо.

Смузи из авокадо, огурца и банана

Смузи из авокадо Ингредиенты:



Один авокадо. Один банан. Один огурец. Лимонный сок – 60 мл.



Миндальное молоко. Рецепт приготовления: 1. Авокадо очистите от кожицы, удалите косточку и нарежьте мякоть средними кусочками. 2. Банан и огурец также почистите и нарежьте. 4. Сложите авокадо, банан и огурец в блендер. Добавьте лимонный сок и миндальное молоко. 5. Взбейте до получения однородной массы. Салат с авокадо и яйцами

Салат с авокадо и яйцами Ингредиенты: Мякоть одного авокадо. Три перепелиных яйца. Небольшой пучок зеленого лука. Цедра лимона. Рецепт приготовления:



1. Извлеките чайной ложечкой мякоть авокадо, чтобы получились шарики. 2. Сварите перепелиные яйца и разрежьте их пополам. 3. Нарежьте зеленый лук.



4. Все ингредиенты положите на тарелку, немного посолите и полейте соком лимона. Перед подачей украсьте салат цедрой лимона. Сэндвич с авокадо Сэндвич с авокадо Ингредиенты: Одна чиабатта. Половина авокадо. Помидор – 1/3 шт. Сливочное масло 25 г. Куриная ветчина – 5 ломтиков.



Руккола – несколько веточек.



1/2 ч.л лимонного сока. Рецепт приготовления: 1. чиабатту разрежьте пополам и намажьте на нее масло.



2. Авокадо очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком. 3. Помидор нарезать кружочками.



4. На одной половинке чиабатты разложите руколу, ломтики куриной ветчины, помидоры и авокадо.



5. Накройте второй половинкой хлеба и сразу же подавайте.