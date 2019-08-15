Что приготовить из авокадо на завтрак: три идеи

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Рецепты с авокадо
Рецепты с авокадо / Food Deco

Многочисленными исследованиями доказано, что авокадо полезен для нашего организма, ведь этот плод – прекрасный источник жирных кислот, которые необходимы для здоровья сердца и сосудов. Предлагаем три варианта завтрака, которые можно приготовить с авокадо.

Смузи из авокадо, огурца и банана

Смузі з авокадо
Смузи из авокадо

Ингредиенты:

Один авокадо.

Один банан.

Один огурец.

Лимонный сок – 60 мл.

Миндальное молоко.

Рецепт приготовления:

1. Авокадо очистите от кожицы, удалите косточку и нарежьте мякоть средними кусочками.

2. Банан и огурец также почистите и нарежьте.

4. Сложите авокадо, банан и огурец в блендер. Добавьте лимонный сок и миндальное молоко.

5. Взбейте до получения однородной массы.

Салат с авокадо и яйцами

Салат з авокадо та яйця
Салат с авокадо и яйцами

Ингредиенты:

Мякоть одного авокадо.

Три перепелиных яйца.

Небольшой пучок зеленого лука.

Цедра лимона.

Рецепт приготовления:

1. Извлеките чайной ложечкой мякоть авокадо, чтобы получились шарики.

2. Сварите перепелиные яйца и разрежьте их пополам.

3. Нарежьте зеленый лук.

4. Все ингредиенты положите на тарелку, немного посолите и полейте соком лимона. Перед подачей украсьте салат цедрой лимона.

Сэндвич с авокадо

Сендвіч з авокадоСэндвич с авокадо

Ингредиенты:

Одна чиабатта.

Половина авокадо.

Помидор – 1/3 шт.

Сливочное масло 25 г.

Куриная ветчина 5 ломтиков.

Руккола несколько веточек.

1/2 ч.л лимонного сока.

Рецепт приготовления:

1. чиабатту разрежьте пополам и намажьте на нее масло.

2. Авокадо очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Сбрызните лимонным соком.

3. Помидор нарезать кружочками.

4. На одной половинке чиабатты разложите руколу, ломтики куриной ветчины, помидоры и авокадо.

5. Накройте второй половинкой хлеба и сразу же подавайте.

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Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
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