Что принц Гарри писал отцу Меган Маркл: в сеть попала их переписка

Герцоги Сассекские продолжают бороться с британскими таблоидами в суде. Но пока принц Гарри и Меган Маркл обращают внимание на нарушение их прав на конфиденциальность, другие мировые СМИ распространили фрагменты переписки внука Елизаветы II с отцом его избранницы.

По данным Financial Times, переписки предоставили адвокаты герцогов в суде. Согласно документам, принц Гарри неоднократно пытался наладить контакт с Томасом Марклом после свадьбы и просил его прекратить давать острые заявления британским таблоидам. Однако результата это не принесло: отец Меган дал десятки интервью, которые отличились скандалом.

Читайте также: Голливудский опыт помешал Меган Маркл достичь взаимопонимания с подчиненными королевы, – СМИ

"Том, это опять Гарри Нам действительно нужно поговорить с вами. Вам не стоит извиняться, мы понимаем обстоятельства, но "публичные действия" только ухудшат ситуацию. Если вы любите Мэг и хотите сделать все правильно, пожалуйста, позвоните мне, так как возможны два других варианта, которые не потребуют от вас общения с журналистами. Пожалуйста, позвоните мне, чтобы я мог объяснить. Мы с Мэг не злимся на вас, нам просто нужно поговорить", – говорится в письме принца Гарри.

Уже в другом сообщении герцог Сассекский в очередной раз пытался убедить американского родственника пообщаться с ним. Принц в письме отмечает: только он с Меган Маркл могут помочь Томасу Марклу достойно выйти из непростой ситуации.

Любой разговор с прессой выльется в неприятные последствия, поверьте мне, Том. Только мы можем помочь вам, как и пытались с первого дня,

– добавил принц Гарри.

Однако никакие уговоры и письма не повлияли на выбор Томаса Маркла. В каждом интервью он отмечал: ищет любой возможности поговорить со звездной дочерью и поверить не может, что никогда не увидит своего внука Арчи. Кроме того, отец Меган Маркл заявлял, что герцогиня игнорирует все его попытки наладить коммуникацию, поэтому публичные заявления – единственное, что ему остается

Фрагменты из писем принца Гарри появились в прессе после того, как адвокат герцогов Сассекских объявил, что пара отказывается от сотрудничества с отдельными таблоидами. В частности, речь идет о The Sun, The Daily Mail, The Mirror и The Express. Принц Гарри и Меган Маркл объяснили, что эти издания имеют стиль работы, который им не нравится, ведь супруги убеждены, что журналистика должна быть правдивой. Поэтому в дальнейшем они не будут отвечать на вопросы этих таблоидов и продолжат судебную тяжбу с ними.