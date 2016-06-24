Что произойдет с кошкой Карла Лагерфельда после его смерти: неожиданные подробности

Легендарный дизайнер Карл Лагерфельд умер утром 19 февраля в Париже от рака поджелудочной железы в возрасте 85 лет. Известно, что последние годы модельер был одиноким после того, как в конце 80-х умер его лучший друг Жак де Башер. Кроме того, после его смерти не осталось наследников. Известно, что самой дорогой сердцу креативного директора Chanel была только его кошка Шупетт.

Ранее западные СМИ сообщали, что Лагерфельд собирался оставить все свое состояние кошке, вписав Шупетт в завещание.

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Дизайнер даже хотел, чтобы прах Шупетт, в случае смерти кошки, смешали с его и похоронили вместе. Пока неизвестно, с кем останется домашняя любимица одного из самых влиятельных людей в модной индустрии.

Что известно о кошке Лагерфельда Шупетт?

Кошка зарабатывала деньги

У Шупетт есть своя страница в Instagram, а также кошка зарабатывала неплохие деньги. К примеру, на рекламных контрактах животное заработало более трех миллионов евро, часто появлялось на страницах модных журналов и снималось с супермоделями.

Личная прислуга

У кошки бирманской породы была личная прислуга – две горничные, которые заботились о ней в отсутствии Карла.

Француаза – любимая горничная Шупетт. Они проводят не один час вместе – она делает Шупетт прически и другие косметические процедуры. У них бывают минуты нежности,

– рассказывал Карл.

Регулярное питание

Кошка питалась два раза в день: она завтракала и ужинала за одним столом с Карлом. Что интересно, отвозили Шупетт на осмотр к ветеринару каждые 10 дней.

Поклонники

После того, как стало известно о смерти модельера, множество поклонников его кошки начали писать слова сочувствия ей в комментариях к фото на странице в Instagram.

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"Я очень сожалею об этой утрате", "Твоего папочки уже нет в живых", "Мое сердце разбилось из-за этой ужасной новости", "Надеюсь, с тобой все будет хорошо! Держись", – пишут пользователи в сети.